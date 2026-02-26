EE. UU. impide que Venezuela pague la defensa legal de Maduro, según su abogado

Una persona sostiene un cartel con la imagen del mandatario venezolano, Nicolás Maduro, durante en una vigilia, en Caracas (Venezuela). Foto: EFE - MIGUEL GUTIERREZ

El abogado de Nicolás Maduro, Barry J. Pollack, acusó recientemente a la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos de bloquear la licencia que permitía al Gobierno venezolano pagar sus honorarios legales.

Esta denuncia se presentó en una carta del 20 de febrero de 2026, dirigida al juez Alvin Hellerstein en un tribunal de Nueva York, donde Nicolás Maduro enfrenta cargos por narcotráfico y donde su esposa, Cilia Flores, también se encuentra detenida.

Según Pollack, el gobierno venezolano necesita una licencia específica de la OFAC para costear los servicios legales de Maduro y su esposa, ya que persisten las sanciones impuestas por Estados Unidos contra el país.

Pollack indicó que la OFAC emitió licencias el 9 de enero, pero poco después alteró la que correspondía a la defensa de Maduro. “La licencia revisada vinculada al señor Maduro no permite recibir fondos para su defensa por parte del gobierno venezolano”, precisó el letrado.

Desde el 11 de febrero el abogado pidió restaurar la licencia, sin embargo, hasta el día de hoy, no lo ha conseguido.

La OFAC depende directamente del Departamento del Tesoro. Esta oficina administra y aplica sanciones económicas internacionales, como las impuestas a Venezuela en el contexto del caso de Maduro, bloqueando transacciones financieras específicas.

“En consecuencia, al no permitir que el gobierno de Venezuela pague los gastos de defensa del Sr. Maduro, la OFAC está interfiriendo con la capacidad del Sr. Maduro para contratar un abogado y, por lo tanto, con su derecho, según la Sexta Enmienda, a contar con un abogado de su elección”, agregó.

Nicolás Maduro y Cilia Flores comparecieron por primera vez ante un tribunal estadounidense el 5 de enero. Su próxima audiencia, diferida hace unas semanas, está programada ahora para el 26 de marzo.

