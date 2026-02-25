Stephen Hawking vuelve a aparecer en los archivos de Epstein: revelan foto junto a mujeres

Foto del fallecido científico Stephen Hawking junto a dos mujeres en traje de baño, incluida en los archivos desclasificados de Jeffrey Epstein por el Departamento de Justicia de EE. UU. Foto: Departamento de Justicia de E

El escándalo de la red de trata de menores ligada a Jeffrey Epstein continúa agravándose y salpicando a más figuras públicas. Recientemente, los archivos desclasificados revelaron una foto del fallecido científico Stephen Hawking rodeado por dos mujeres.

En la imagen, los rostros de las dos mujeres están cubiertos con recuadros negros; sostienen bebidas que parecen cócteles frutales, mientras el físico, completamente vestido, descansa en una silla de bronceado, en contraste con ellas, que visten trajes de baño.

La censura en los rostros de las mujeres responde a la Ley de Transparencia con la que se revelaron los archivos, esta exige que se salvaguarde la privacidad de las sobrevivientes y evitar exponer material sensible como desnudos o pornografía infantil.

Sin embargo, el Departamento de Justicia ha recibido críticas por fallas en la censura, dejando visibles datos personales o imágenes comprometedoras en algunos casos, lo que generó demandas de víctimas para mejorar el proceso.

La fotografía fue tomada durante un simposio de ciencia en el Hotel Ritz Carlton, St. Thomas, en 2006, donde Hawking dio un discurso sobre Cosmología Cuántica. Se presume que las dos mujeres eran sus cuidadoras habituales, según The Telegraph.

Esta revelación forma parte de los millones de archivos desclasificados por el Departamento de Justicia de EE. UU., donde aparecen varias figuras de la élite del entretenimiento, la política y otros ámbitos vinculados a Epstein.

El físico, que murió a los 76 años en 2018 tras padecer esclerosis lateral amiotrófica durante décadas, aparece citado unas 250 veces en los documentos. Ya había figurado en fotos anteriores en la isla de Epstein, como en una barbacoa de marzo de 2006, un paseo en bote y un recorrido en submarino junto a una mujer rubia sin identificar.

De hecho, Virginia Giuffre, una de las víctimas de Epstein y pionera en denunciar la red de trata —fallecida en 2024—, alegó que Hawking participó en una orgía con menores de edad. Los archivos revelan un correo de Epstein de 2015 en el que el millonario intenta desmentir esa acusación.

También se incluye un aviso del FBI que indica que Epstein y Hawking asistieron a un “club gay exclusivamente masculino” en 2011, aunque esto no se ha podido comprobar.

