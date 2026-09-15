¿Qué pasa con el Kennedy Center? Trump anuncia su cierre tras no poder ponerle su nombre

Trump aseguró en redes sociales que la junta directiva de la institución, encabezada por el republicano desde comienzos de 2024, votó «casi por unanimidad» a favor de cerrar el edificio para llevar a cabo reformas de emergencia y que…

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el martes que el Kennedy Center cerrará de inmediato, pocas horas después de que un juez dictaminara que su nombre no puede lucir en la fachada de este emblemático centro cultural de Washington D. C., un cambio que el mandatario lleva buscando desde hace meses.

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Trump aseguró en redes sociales que la junta directiva de la institución, encabezada por el republicano desde comienzos de 2024, votó «casi por unanimidad» a favor de cerrar el edificio para llevar a cabo reformas de emergencia y que no abra hasta que la justicia permita rebautizarlo con su nombre.

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«La Junta Directiva del Kennedy Center ha acordado hoy, casi por unanimidad, cerrar el edificio por motivos de seguridad y para que pueda comenzar el proceso de reformas», afirmó el republicano en una publicación en su red social Truth Social.

Trump señaló que el cierre será inmediato, pero añadió que las obras de renovación, «muy amplias y complejas», no podrán comenzar hasta la decisión de un alto tribunal sobre su iniciativa de rebautizar el centro con su nombre.

«Si la sentencia es negativa —lo cual no debería ser el caso— y no es revocada por la Corte Suprema de los Estados Unidos, la reforma y la renovación del Kennedy Center no se llevarán a cabo».

Un juez federal de Estados Unidos había dictaminado el martes que el nombre de Donald Trump no puede volver a estar en la fachada del centro cultural, iniciativa aprobada por la junta de la institución. «En pocas palabras», escribió el juez Christopher Cooper en su decisión, la junta «no puede instalar memoriales para el presidente Trump ni para nadie ni nada más en el Kennedy Center sin la aprobación del Congreso».

El Kennedy Center fue concebido en la segunda mitad del siglo pasado como un esfuerzo bipartidista para la ciudad de Washington. Durante su presidencia, John F. Kennedy promovió una campaña de recaudación de fondos para la construcción del sitio.

Tras el asesinato del mandatario en 1963, fue designado como un monumento al presidente Kennedy. Fue una ley del Congreso la que reconoció la dedicación del mandatario a las artes escénicas en los Estados Unidos.

La decisión judicial previa

Vale la pena recordar que el juez Cooper había ordenado previamente que se retirara el nombre de Trump del exterior del Kennedy Center y anuló la decisión de la junta del año pasado de renombrar la institución como «Trump-Kennedy Center».

Los trabajadores retiraron el nombre de Trump del edificio en junio, pero los andamios y lonas han permanecido desde entonces.

El mes pasado, la junta avanzó con un plan para añadir un nuevo letrero en el edificio que rezaría: «Renovado y restaurado por el presidente Donald J. Trump».

Cooper afirmó el martes que ese plan violaba su fallo anterior.

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