Charlie Kirk, aliado de Trump, fue víctima de un disparo en un evento en Utah

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que Charlie Kirk, un aliado suyo, recibió un disparo en un evento en Utah. A través de su red social, Truth Social, escribió: “Todos debemos orar” por él. “Un gran hombre de pies a cabeza. ¡Que Dios lo bendiga!”.

Un mensaje similar se escuchó de parte del vicepresidente J.D. Vance: “Recen por Charlie Kirk, un tipo realmente bueno y un padre joven”. Por su parte, el director del FBI, Kash Patel, escribió en X: “Nuestros pensamientos están con Charlie, sus seres queridos y todos los afectados”.

Los reportes indican que el hombre de 31 años recibió un balazo en el cuello mientras estaba hablando en un evento en el campus de la Universidad del Valle de Utah.

Scott Trotter, director senior de Relaciones Públicas de la institución educativa, le aseguró a la BBC que Kirk “recibió un disparo, pero desconocemos su estado”. Jason Chaffetz, excongresista, estaba en el evento con su hija y relató ante Fox News que “el disparo fue directo hacia” el aliado de Trump.

Un portavoz de la universidad emitió un comunicado sobre los detalles del tiroteo ocurrido en el campus. En el documento, citado por CNBC, se lee que Kirk llevaba unos 20 minutos de presentación, cuando se escucharon los disparos desde un edificio cercano.

Kirk se ha consolidado en los últimos años como una de las figuras jóvenes de derecha más influyentes de Estados Unidos. En 2012, cofundó Turning Point USA, y desde entonces se ha convertido en un referente habitual en los campus universitarios, donde organiza mitines, como el de Utah, que usualmente atraen multitudes.

Su cercanía con Trump viene de allí: si bien no ha ocupado un cargo público, la organización de Kirk tiene filiales en más de 850 universidades que registran a los estudiantes para votar, traen oradores conservadores a los campus y organizan una red nacional de líderes de gobiernos estudiantiles de derecha.

