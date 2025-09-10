Trump, Clinton y más: se conocen los detalles del libro de cumpleaños de Epstein

Imagen en la que se observa un dibujo supuestamente hecho por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para Jeffrey Epstein. Foto: EFE - @OversightDems

Los demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos publicaron un conjunto de cartas de un libro realizado para el cumpleaños número 50 de Jeffrey Epstein. Los nombres de Donald Trump, Bill Clinton y del actual embajador del Reino Unido en Washington aparecen allí.

Las 238 páginas fueron entregadas a Epstein como regalo de su socia Ghislaine Maxwell, quien actualmente cumple una condena de 20 años por su papel en la red de tráfico sexual del hoy fallecido. En medio de las críticas que ha recibido el líder republicano por no publicar los archivos del caso, como lo prometió antes de su regreso al poder, negó las acusaciones en su contra y, en cambio, demandó al Wall Street Journal por difamación.

Él “tiene una de las firmas más famosas del mundo”, aseguró el martes Karoline Leavitt, secretaria de prensa de la Casa Blanca: “El presidente no escribió esa carta. No firmó esos documentos”. Algo parecido aseguró el magnate al respecto: “No es mi firma y no es la forma en la que hablo. Quien me conoce hace mucho sabe que no es la manera en la que me expreso. Es absurdo”.

¿Qué tiene el libro de cumpleaños de Epstein?

Según lo detalló la revista Time, la pieza se dividió en secciones para familiares, amigos, novias y asistentes. Allí se incluyó una carta supuestamente firmada por Donald Trump, que muestra el contorno de lo que parece ser una mujer desnuda con un mensaje que dice: “Feliz cumpleaños, y que cada día sea otro maravilloso secreto”.

Bill Clinton también figuró en el regalo. En su mensaje escribió: “Es reconfortante, ¿no?, haber durado tanto tiempo, a lo largo de todos estos años de aprendizaje y conocimiento (...), y también tener la curiosidad infantil, el impulso de marcar la diferencia y el consuelo de los amigos”. El expresidente ha negado tener conocimiento personal de los crímenes de Epstein. Se espera una declaración suya el próximo 14 de octubre.

Además de ello, Peter Mandelson, actual embajador británico en Estados Unidos, mencionó a Epstein como “mi mejor amigo” en su nota. En su mensaje, que ocupó un total de 10 páginas del libro, se lee: “Érase una vez un hombre inteligente y perspicaz, al que llaman ‘misterioso’, que apareció en paracaídas en mi vida (...). Dondequiera que esté en el mundo, ¡sigue siendo mi mejor amigo!”. Ahora bien, un representante de Mandelson le dijo a la BBC que “hace tiempo que dejó claro que lamenta mucho haberlo conocido”.

Además de ello, en el libro resaltó un elemento más: un dibujo que muestra a Epstein de un lado repartiendo globos a niñas. Del otro, aparece él recibiendo un masaje de cuatro mujeres. Al fondo, se ve el avión que tomó a la isla donde cometió muchos de sus delitos.

