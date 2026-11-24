La investigación estableció que los responsables iniciaron el fuego para generar emergencias y obtener beneficios económicos mediante el cobro de horas extras. El tribunal determinó que el incendio comenzó en cuatro focos distribuidos a lo largo de seis kilómetros, desde donde las llamas se propagaron sin control.

Un tribunal chileno declaró culpables este martes a siete bomberos y brigadistas forestales por provocar intencionalmente los incendios que arrasaron Viña del Mar en febrero de 2024 y dejaron 138 muertos, informó la Fiscalía.

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El 2 de febrero de 2024, varios incendios forestales se desataron simultáneamente en los alrededores de Viña del Mar, ciudad costera ubicada a 110 kilómetros al noroeste de Santiago. Las altas temperaturas y las fuertes ráfagas de viento, propias del verano austral, favorecieron la rápida expansión del fuego.

De los nueve acusados, siete fueron condenados como autores de los delitos de incendio con resultado de muerte, incendio de bosques y asociación criminal. Se trata de Franco Pinto, Elías Salazar, José Atenas, Maximiliano Véliz, Ángel Barahona, José Jerez y Francisco Mondaca. Los otros dos procesados, Matías Cordero y Claudio Gamboa, fueron absueltos.

La Fiscalía solicitó cadena perpetua para los siete declarados culpables. Sin embargo, las penas definitivas se conocerán el próximo 18 de diciembre, fecha prevista para la lectura de la sentencia.

En el ámbito civil, el tribunal acogió la demanda del Consejo de Defensa del Estado (CDE) y ordenó a los condenados pagar una indemnización, cuyo monto también se determinará en la sentencia. En cambio, rechazó la demanda presentada por el Cuerpo de Bomberos de Valparaíso por fraude al Fisco.

El incendio de Viña del Mar es el segundo más mortífero registrado en el mundo en lo que va del siglo XXI, después de los incendios de 2009 en el sureste de Australia, que dejaron al menos 173 muertos.

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