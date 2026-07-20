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Chile declara estado de catástrofe por intensas lluvias que han dejado cinco muertos

Un inusual temporal de lluvias extremas golpea el norte de Chile, deja cinco muertos, casi 100.000 personas aisladas y obliga al gobierno a decretar estado de catástrofe.

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Redacción Mundo y Agencia AFP
20 de julio de 2026 - 03:04 p. m.
Fotografía que muestra un camión atrapado en un túnel inundado por las fuertes lluvias este viernes, en la comuna de San Bernardo en Santiago (Chile).
Fotografía que muestra un camión atrapado en un túnel inundado por las fuertes lluvias este viernes, en la comuna de San Bernardo en Santiago (Chile).
Foto: EFE - ELVIS GONZÁLEZ
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Un temporal de intensas lluvias que afecta a Chile bloqueó rutas y dejó aisladas a casi 100.000 personas, además de unos 2.200 damnificados, especialmente en el norte, informó el gobierno.

El temporal, que empezó el 15 de julio, golpea especialmente las regiones desérticas de Coquimbo y Atacama, en el norte, donde es poco usual que haya lluvias extremas.

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Debido a las crecidas de ríos, las rutas que conectaban a varios pueblos quedaron bloqueadas, y las localidades aisladas entre sí.

El presidente de Chile, José Antonio Kast, decretó estado de catástrofe en la zona, lo que permite el despliegue de militares, restringir libertades de locomoción y desplegar recursos de ayuda más rápidamente.

“Como la situación en la región de Coquimbo y en la provincia de Huasco ha ido aumentando en gravedad”, el mandatario ordenó que “se determine la activación de este estado de excepción constitucional (de catástrofe)”, según dijo a la prensa.

La emergencia ya suma cinco fallecidos, cuatro personas desaparecidas y más de 1.100 viviendas destruidas o con daños mayores.

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En la región de Coquimbo, a unos 460 km al norte de Santiago, las inundaciones, el barro y cortes eléctricos provocaron interrupciones en el servicio de agua potable.

“Lo que llueve generalmente en un mes llovió (ayer) en una hora, lo que lleva a calificar este evento como de precipitaciones anormales y extremas”, aseguró el lunes a la prensa Máximo Pavez, viceministro del Interior.

Según Arnaldo Zúñiga, de la Dirección Meteorológica de Chile, desde hace dos décadas el país no enfrentaba un temporal tan extendido y con tantas lluvias.

“Hace bastantes años que no teníamos una condición similar”, aseguró a la AFP.

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Unos 150.000 personas se mantienen sin servicio eléctrico a lo largo del país, informó el ministerio de Energía en su cuenta en X.

“La situación ha superado cualquier pronóstico. Nuestra infraestructura resultó dañada y debimos evacuar a nuestro personal de algunas instalaciones”, señaló a la prensa el gerente regional de la empresa Aguas del Valle, Andrés Nazer.

Por las fuertes marejadas y las ráfagas de viento que superaron los 100 km/h, decenas de puertos a lo largo del país restringieron parte de sus labores de forma preventiva la semana pasada.

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