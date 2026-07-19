Sismo de 5.1 sacude Perú y deja un saldo preliminar de cinco muertos y 300 damnificados

Sismo sacudió Perú la noche del 18 de julio. Foto: Indeci

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Un fuerte sismo sacudió el distrito de Chongos Bajo, departamento de Junín, provincia de Chupaca, en Perú. Según informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP), el movimiento telúrico se registró a las 21:24 horas del sábado con una magnitud de 5.1 en la escala de Richter.

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Según informó el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) de Perú, las autoridades continúan las labores de respuesta tras el sismo. El balance preliminar da cuenta de al menos cinco personas fallecidas, 21 más heridas y cerca de 300 damnificados por los daños a la infraestructura.

Los heridos reciben atención en el Hospital Nacional del Centro Daniel Alcides Carrión, pero las cifras pueden aumentar con el avance de la atención.

Además, el Ministerio de Salud desplegó ambulancias, brigadistas, un Puesto Médico de Avanzada y equipos técnicos para atender la emergencia y evaluar los daños en la infraestructura hospitalaria.

El Indeci también señaló que las autoridades realizan evaluaciones de daños en las zonas afectadas, incluido el patrimonio histórico, luego del colapso de una estructura de la Iglesia y restos del antiguo convento de Santiago de León.

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Los gobiernos locales, con apoyo del Gobierno Regional de Junín y entidades de primera respuesta, mantienen el monitoreo de la emergencia mientras el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) coordina las acciones para atender a los afectados.

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