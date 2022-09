Chile en su laberinto: ¿y si gana el Rechazo a la nueva Constitución?

Este domingo al pueblo chileno le toca definir si aprueba el texto redactado por la Convención Constitucional. / AFP Foto: AFP - JAVIER TORRES

La promesa de una nueva Constitución fue lo único que pudo apaciguar las multitudinarias protestas de 2019 en Chile. Para el momento del estallido social que conquistó las calles chilenas, durante el que 38 personas murieron y miles quedaron heridas, la mayoría del país estaba harta del sistema político que se heredó de la dictadura de Augusto Pinochet y amargada porque ninguna de las grandes deudas en lo social se había saldado: pensiones indignas, un sistema de salud que dejaba a la ciudadanía desprotegida, dificultad para acceder al agua, educación superior inaccesible para buena parte de los chilenos y un sistema de transporte caótico, entre otras cosas.

Este domingo, casi tres años después del “Chile despertó”, al pueblo chileno le toca definir si aprueba el texto redactado por la Convención Constitucional que se eligió en 2021 para reemplazar la Constitución de Pinochet. A pesar de todo el tiempo invertido en el proceso, la mayoría de las encuestas hasta el fin de semana apuntan a que el resultado será un triunfo del Rechazo. ¿Qué pasó con el Chile que quería un cambio?, si los constituyentes fueron elegidos por la ciudadanía para representar lo que esta quería y se siguieron todos los pasos. Incluso el proceso fue catalogado como un “ejemplo de esperanza para todo el mundo” por su composición paritaria e incluyente. ¿Por qué el Apruebo se desinfló?

Le puede interesar: Plebiscito en Chile: ¿qué propone el proyecto de Constitución?

La primera respuesta, en caso de que la nueva Constitución sea rechazada en las urnas, es que aunque Chile todavía quiere un cambio, el país no es el mismo que el de hace tres años. Las cosas empeoraron tanto para los chilenos como para todo el mundo. Una pandemia, una guerra y una inflación sin precedentes se interpusieron en el camino, lo que ha hecho que el pueblo chileno sea más cauteloso frente a la metamorfosis que quería. La ciudadanía reconoce que una victoria del Apruebo tendría un impacto inmediato el lunes en la bolsa de Chile. En pocas palabras: el proceso constituyente empezó cuando Chile tenía un nivel de crecimiento e inflación muy distinto al de hoy. Eso juega a favor del Rechazo.

“Hay imprevistos que se han ido acumulando y que le han pegado muy fuerte al país. Chile hoy en día está con un nivel de inflación que se percibe en el día a día y lo siente todo el país. También está teniendo un crecimiento casi de cero. La proyección para 2023 es mala. Para toda una generación, de los 40 años para abajo, la situación que está viviendo el país es totalmente inédita. Eso hace cambiar la disposición de buena parte de la población para asumir más incertidumbre y en buena medida explica este giro conservador que está mostrando el país frente al proceso constituyente”, resaltó Marcelo Mella, politólogo de la Universidad de Santiago de Chile.

En medio de este contexto, y hablando sobre la propaganda, al Apruebo le jugó en contra el reduccionismo en el que han caído las campañas electorales. Mientras que la gente del Apruebo busca apelar a la esperanza, el Rechazo se la jugó por vender la incertidumbre y en estos momentos el miedo tiene más adeptos que la ilusión. La disposición de los chilenos para asumir el riesgo de un cambio institucional de gran envergadura ha cambiado en la medida en que también ha cambiado la realidad económica que vive el país y ahora mismo no hay resolución para lanzarse a más incertidumbre. La campaña por el plebiscito ha estado marcada por las estrategias que despiertan emociones, y como le dijo el académico Marco Moreno a la BBC, “las personas van a votar con el corazón, no con el estómago”. Esta es una decisión emocional también. Y sobre esto tienen alta incidencia los medios.

Le puede interesar: ¿Quién es el hombre que apuntó un arma contra Cristina Fernández?

“El contenido del texto de alguna manera fue desplazado por todas las cajas de resonancia que generan las redes sociales y los medios de comunicación en particular. La televisión destacó ciertos eventos que han sido escandalosos. La opinión pública empezó a contaminar con esta percepción de negativismo respecto al trabajo de la Convención sin que se hubiera conocido ni un párrafo del texto definitivo. Por esto ya existía una percepción de que lo estaban haciendo mal. Los convencionales pecaron de ingenuos porque no fueron capaces de contrarrestar ese impacto de los medios, con opiniones un poco más moderadas y terminaron por inflar esta percepción de radicalismo”, dijo Mella.

Para él, la lectura del texto nos dice que no es un documento radicalizado, aunque sí de uno que tiene poca gradualidad en su implementación y que tendría problemas en la arquitectura del Estado o que podría ser costoso de implementar, pero no una Constitución radical. Con esto, Mella resume el tercer clavo que sepultó la campaña del Apruebo. Además de la incertidumbre por la inflación y la mala publicidad que tuvo la campaña a favor de la nueva Constitución y los errores comunicacionales, hay muchas reservas por el funcionamiento de esta.

Si bien hay un catálogo de derechos que se establecen y que son valorados por gran parte del país, en la nueva arquitectura del Estado hay puntos críticos como el consentimiento indígena que expertos como Mella consideran que pueden tener un poder de veto desmedido que podría paralizar futuras reformas y políticas públicas. En cuanto al poder legislativo, el politólogo advierte que el texto concentra el poder en la Cámara de Diputadas y Diputados, rompiendo con la tradición bicameral de Chile y haciendo que la oposición prácticamente desaparezca.

Le puede interesar: Así ha sido el repudio por el intento de atentado en contra de Cristina Fernández

Entonces, si gana el rechazo, ¿qué sigue? Después del estallido de 2019, y tras el respaldo a la redacción de una nueva Constitución, es claro que no hay vuelta atrás. Salvo la extrema derecha, ningún partido político puede asumir la presión y los costos de no apoyar una nueva Constitución en el futuro inmediato. Si no reimpulsan el proceso, los partidos tendrán una factura enorme en las próximas elecciones. El cambio es inevitable. Ahora, si el Rechazo triunfa, Mella dice que hay expectativa por una Constitución más moderada en cuanto a la arquitectura del Estado.

No se sabe qué pasará después del lunes. La nueva hoja de ruta para la nueva Constitución chilena estaría en marzo de 2023, luego de una discusión sobre si se vuelve a plebiscitar y se pregunta a la población si está de acuerdo con la redacción de un nuevo texto y quién debería tener esta tarea. Hay quienes dicen que el plebiscito de 2020 ya es válido y lo que habría que resolver es la estructura del órgano constituyente. Se van a recoger buena parte del catálogo de los derechos de la Constitución que se vota el domingo, pero el debate estará en la organización del Estado y si esta gira a un sistema parlamentario o semipresidencial. Cualquiera que sea el cambio, dice Mella, debe ser pensado en una lógica de implementación gradual, no como ocurre con el texto actual.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Le invitamos a verlas en El Espectador.