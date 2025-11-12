Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Mundo
América

Chile, preocupada por las acciones militares de EE. UU. en el Caribe: “Debe ser una zona de paz”

La Cancillería chilena expresó a través de un comunicado que rechazaba “toda acción armada que ponga en riesgo la estabilidad de la región”, después de que llegara el portaaviones estadounidense más grande y de que se conociera que la ofensiva contra supuestas narcolanchas ha dejado más de 70 víctimas mortales.

Redacción Mundo
12 de noviembre de 2025 - 09:26 p. m.
El buque de guerra más grande del mundo, el USS Gerald R. Ford, se incorporó al despliegue militar estadounidense en el Caribe.
El buque de guerra más grande del mundo, el USS Gerald R. Ford, se incorporó al despliegue militar estadounidense en el Caribe.
Foto: EFE - CATI CLADERA
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Un día después de conocerse la llegada del USS Gerald R. Ford al Caribe, el portaaviones estadounidense más grande del mundo, el gobierno de Chile, en cabeza de Gabriel Boric, expresó su preocupación frente al despliegue y las acciones militares en la región, tras meses de presencia de fuerzas de Washington cerca de las costas de Venezuela y de ataques a supuestas narcolanchas, que en los últimos días también se han visto en el Pacífico.

La Cancillería chilena publicó un comunicado en su página web en el que afirmó que “rechaza toda acción armada que ponga en riesgo la estabilidad y la paz en nuestra región”. Habló, entonces, del respeto a la soberanía y a la integridad territorial de los Estados, de la solución pacífica de las controversias, la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza y del respeto a los derechos humanos “como principios esenciales de la convivencia entre naciones”.

Vínculos relacionados

Los correos ocultos de Epstein: nuevas revelaciones sobre su relación con Trump
Reino Unido no apoya ataques en Caribe y no comparte más inteligencia con EE. UU.
Una región sin escudos: el mensaje del USS Gerald Ford para toda América Latina

Su llamado fue el de “enfrentar de manera coordinada la amenaza del crimen organizado transnacional, fortaleciendo la cooperación y la acción conjunta en los distintos espacios multilaterales”. Chile concluyó que “América Latina y el Caribe deben mantenerse como una zona de paz”.

Pero esa no ha sido la única voz crítica frente a las tensiones que se viven hoy en la región. De hecho, el ministro de Exteriores de Francia, Jean-Noel Barrot, en medio de una reunión de cancilleres del G7 en Canadá, criticó las “operaciones militares” en el Caribe, y dijo que es crucial evitar “la inestabilidad causada por posibles escaladas”. Ellas “ignoran el derecho internacional”, agregó el jefe de cartera.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí al plan superprémium de El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com

Por Redacción Mundo

Conoce más

Temas recomendados:

Noticias el mundo

El mundo hoy

últimas noticias en el mundo

noticias hoy

últimas noticias

América

Estados Unidos

Narcotráfico

USS Gerald R. Ford

Venezuela

Chile

Francia

Caribe

Pacífico

 

conrado urrego(xybxp)Hace 7 minutos
Estados Unidos ,jamás ha sabido qué es la Paz,siempre en guerras y,la mayoría injustas e ilegales.
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.