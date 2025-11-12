Chile, preocupada por las acciones militares de EE. UU. en el Caribe: “Debe ser una zona de paz”

El buque de guerra más grande del mundo, el USS Gerald R. Ford, se incorporó al despliegue militar estadounidense en el Caribe. Foto: EFE - CATI CLADERA

Un día después de conocerse la llegada del USS Gerald R. Ford al Caribe, el portaaviones estadounidense más grande del mundo, el gobierno de Chile, en cabeza de Gabriel Boric, expresó su preocupación frente al despliegue y las acciones militares en la región, tras meses de presencia de fuerzas de Washington cerca de las costas de Venezuela y de ataques a supuestas narcolanchas, que en los últimos días también se han visto en el Pacífico.

La Cancillería chilena publicó un comunicado en su página web en el que afirmó que “rechaza toda acción armada que ponga en riesgo la estabilidad y la paz en nuestra región”. Habló, entonces, del respeto a la soberanía y a la integridad territorial de los Estados, de la solución pacífica de las controversias, la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza y del respeto a los derechos humanos “como principios esenciales de la convivencia entre naciones”.

Su llamado fue el de “enfrentar de manera coordinada la amenaza del crimen organizado transnacional, fortaleciendo la cooperación y la acción conjunta en los distintos espacios multilaterales”. Chile concluyó que “América Latina y el Caribe deben mantenerse como una zona de paz”.

Pero esa no ha sido la única voz crítica frente a las tensiones que se viven hoy en la región. De hecho, el ministro de Exteriores de Francia, Jean-Noel Barrot, en medio de una reunión de cancilleres del G7 en Canadá, criticó las “operaciones militares” en el Caribe, y dijo que es crucial evitar “la inestabilidad causada por posibles escaladas”. Ellas “ignoran el derecho internacional”, agregó el jefe de cartera.

