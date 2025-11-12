Los correos ocultos de Epstein: nuevas revelaciones sobre su relación con Trump

Previo a los correos que reveló el Congreso de EE. UU., sobre el caso de Jeffrey Epstein, el presidente Donald Trump pidió dejar atrás la presunta lista que existe con el nombre de los clientes de este delincuente sexual. Foto: AFP - El Espectador - AFP - El Espectador

Trump ha “pasado horas en mi casa”, dijo el fallecido Jeffrey Epstein (quien gestionó una red para explotar sexualmente a menores de edad) en uno de los correos electrónicos publicados este miércoles por los demócratas de la Cámara de Representantes.

Ese fragmento hace alusión a que el ahora presidente de Estados Unidos, Donald Trump, estuvo en la casa del Epstein con una de sus víctimas, según contó The New York Times. Esto abre nuevas preguntas sobre la relación de ambos individuos.

En el pasado, el líder estadounidense negó cualquier implicación en esta red de tráfico de personas. Después de que Epstein se suicidó en 2019, Trump aseguró que fue amigo de él pero luego se distanciaron.

Según la información proporcionada por el Legislativo, uno de los correos aseguraba que Trump “sabía de la existencia de las chicas”. La mayoría de ellas eran menores de edad, según la información oficial.

“Estos últimos correos electrónicos y correspondencia plantean preguntas evidentes sobre qué más está ocultando la Casa Blanca y la naturaleza de la relación entre Epstein y el presidente”, dijo Robert Garcia, un demócrata del Comité de Supervisión.

Los tres intercambios de correos electrónicos se dieron después del año 2000, tras el supuesto distanciamiento de Trump con Epstein.

Uno de los correos fue dirigido a Ghislaine Maxwell, quien fue la socia y cómplice de Epstein en el tráfico y abuso de menores.

“Quiero que te des cuenta de que ese perro que no ha ladrado es Trump”, decía el correo enviado a Maxwell en 2011.

En este explica que su víctima pasó horas en su casa con Trump, y dijo: “Nunca se le ha mencionado” (lo que da a entender que ese hecho nunca se ha dicho públicamente), y Maxwell aseguró haber “pensado en eso”.

Los otros dos correos fueron enviados al escritor Michael Wolff, conocido por sus libros polémicos sobre Trump y la élite estadounidense.

CNN “planeaba preguntarle a Trump esa noche sobre su relación con usted, ya sea en directo o en la rueda de prensa posterior”, dice el mensaje enviado por Wolff a Epstein, en 2015.

“Si pudiéramos elaborar una respuesta para él, ¿cuál cree que debería ser?”, respondió el magnate.

Finalmente, Epstein aseguró: “Creo que deberían dejar que se hunda solo”. “Si dice que no estuvo ni en el avión ni en la casa, eso les dará una valiosa ventaja política y de relaciones públicas”. Esto, según el delincuente sexual, podría usarse para “salvarlo, generando una deuda” o “hundirlo”.

En 2019, Epstein le dijo a Wolff que “por supuesto que [Trump] sabía de las chicas, ya que le pidió a Ghislaine que parara”.

Según The New Yok Times, la Cámara de Representantes, citando a un denunciante anónimo, dijo que ahora que Maxwell está en prisión, la victimaria estaba planeando pedirle a Trump, mientras él aún tiene influencia política, que use su poder presidencial para acortar o eliminar su condena federal.

