Chile se acerca a sus elecciones presidenciales: estas son las claves

El próximo domingo 16 de noviembre, Chile acudirá a las urnas para escoger presidente, renovar las 155 curules de la Cámara de Diputados y Diputadas —equivalente a la Cámara de Representantes—, y escoger 23 de los 50 miembros del Senado. En caso en que a la presidencia ninguna candidatura logre el 50 % más uno de los votos, habrá segunda vuelta el 14 de diciembre.

Esta será la primera elección presidencial y parlamentaria con voto universal obligatorio, es decir, que todo el censo electoral está obligado a concurrir a las urnas: 15,8 de sus casi 20 millones de habitantes. Además, será el sexto evento electoral desde 2020 y el cuarto con esta modalidad tras su restitución en 2022. Desde entonces, la participación ha sido del 85 % en promedio.

En total, ocho candidaturas compiten por la presidencia: una oficialista, cuatro opositoras y tres independientes. La abanderada del gobierno es Jeannette Jara, exministra del trabajo y miembro del Partido Comunista, quien además agrupa apoyos del Frente Amplio, partido del presidente Boric, los partidos de la exconcertación (Socialista, PPD, Radical y Democracia Cristiana), y el Partido Liberal.

Por la oposición están “los tres alemanes”, como se les ha denominado dado el origen de sus apellidos: Evelyn Matthei, de la derecha tradicional; José Antonio Kast, de la ultraderecha conservadora; y Johannes Kaiser, libertario y hermano del asesor de Vicky Dávila, Axel. A este grupo se suma el outsider opositor, Franco Parisi. Por último, los independientes son: Harold Mayne-Nicholls (exdirigente del fútbol chileno), Marco Enríquez-Ominami (en su quinta postulación) y Eduardo Artés (dirigente sindical).

Según encuestas de los últimos 30 días, Jara tiene el 28,2 % de favoritismo, similar a la aprobación del presidente (cercana al 30 %), por lo que su margen de crecimiento en primera vuelta es relativamente estrecho, aunque tiende al alza. Sin embargo, en un posible balotaje las perspectivas son complejas, puesto que varios sondeos señalan que perdería con cualquier opositor en segunda vuelta. Esto se debe, en parte, a que ya cuenta con apoyo de casi todos los partidos que podrían respaldarla. Se acercaría al 50 % si logra atraer apoyo de los independientes —que suman 5,4 %—, disputar parte del electorado de Parisi y movilizar votantes moderados, desinteresados y no politizados.

En el segundo lugar de las encuestas está Kast, con 24,1%, luego Matthei con 15,8%, Kaiser con 11,3% y Parisi con 7,9%. Los tres primeros suman 51,2%, que sube a 59,1 si se agrega este último, aunque por ser outsider es difícil prever qué harán sus votantes en caso de que quede fuera. Los pronósticos de oposición en segunda vuelta son favorables, siempre y cuando logren coaligarse tras quien logre pasar, ya que las disputas por erigirse como la figura más fuerte de la derecha han escalado al punto de sembrar cierto manto de incertidumbre, manteniendo al candidato Kast como primera alternativa.

Como parte de las consideraciones, es importante mencionar que en Chile, así como en Colombia y en otros países, la agenda política está mediada por la sensación de inseguridad, migración y economía, lo cual ha reconfigurado la discusión pública, restringiendo el debate programático y las propuestas a un escenario que tiende a favorecer opciones más conservadoras que reformistas.

Un último elemento llamativo en sondeos recientes es el bajo porcentaje de personas indecisas o sin preferencia (quienes dicen nulo, blanco, otro, no sabe o no responde). Entre enero de este año y la primaria oficialista (29 de junio), el promedio en encuestas de este grupo era 22 %, pero, luego de la inscripción de candidaturas (18 de agosto), bajó a 7,5 %. Especialistas coinciden en que esto puede deberse a sesgos metodológicos que subestiman este espectro, lo cual impacta en las estrategias de cada candidatura, fomentando campañas negativas que induzcan al error a sus contrincantes para captar parte de su electorado, más que buscar convencer y atraer personas indecisas.

Al respecto, para estas mismas fechas, pero en la presidencial de 2021, las encuestas mostraban un 30 % de indecisos. Asimismo, en un estudio realizado por COPESA y ARTOOL, el 25 % señaló que podría cambiar su preferencia o que ninguna candidatura le representa. Además, será la primera presidencial con voto universal obligatorio, modalidad que ha incrementado el porcentaje de nulos y blancos: del 2 % sumados en la de alcaldes en 2021 (última regional con voto voluntario, con 43 % de participación), al 10,7 % de la misma elección en 2024 (85 % de participación).

En síntesis, Chile entra a un momento electoral fatigado que pareciera favorecer a la derecha, más si se considera que desde 2010 ningún proyecto político se ha reelegido; incluso expertos se preguntan hasta qué punto la sociedad estaría dispuesta a sacrificar democracia por seguridad. Sin embargo, no todo está definido de antemano. La experiencia internacional demuestra que nada está zanjado sino hasta el momento en que se surtan las respectivas elecciones. En este sentido, la tarea del oficialismo para evitar una derrota no es menor: romper el techo electoral, ampliar alianzas y volver a convertirse en esperanza para esos millones invisibles en las encuestas.

¿Y respecto a las parlamentarias? Eso da para otra reflexión.

* Magíster en políticas públicas e ingeniero constructor. Analista y asesor político.

