Chiquita Brands despidió todos sus trabajadores en filial de Panamá, ¿por qué?

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La filial de la bananera estadounidense Chiquita Brands anunció este jueves que despidió a los casi 1.200 trabajadores que aún laboraban en su sede en Panamá, después de que la compañía cesara operaciones en el país en mayo en medio de una huelga.

La compañía, que empleaba a más de 6.000 personas en la localidad de Changuinola, en la provincia caribeña de Bocas del Toro, fronteriza con Costa Rica, ya ha había despedido a unos 5.000 trabajadores por no presentarse a sus labores durante la huelga, en la que hubo protestas y bloqueos de rutas.

Ahora, Chiquita ha suspendido el contrato “de los 1.189 trabajadores diarios que mantenían relación laboral vigente” que “no configuraron la causal de abandono de trabajo”, indicó la empresa en un comunicado.

Los trabajadores bananeros iniciaron el pasado 28 de abril una huelga en contra de una reforma de las pensiones que les quitó algunos beneficios. Estos les fueron restituidos posteriormente tras un acuerdo con el gobierno panameño.

Durante las protestas, que se alargaron hasta finales de junio, los trabajadores cortaron las rutas en más de cuarenta puntos, lo que causó desabastecimiento de productos básicos en esa provincia turística.

En medio de la huelga, declarada ilegal por un juzgado laboral, Chiquita cesó sus operaciones en mayo en Panamá y dijo que las pérdidas superaban los 75 millones de dólares, cifra que algunos medios elevan a más de 100 millones.

Esta fruta, primer producto de exportación de Panamá, representó el 12% de las ventas al exterior en los primeros cinco meses de este año, según cifras oficiales.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí al plan superprémium de El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com