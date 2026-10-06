Christa Pike, cuya ejecución falló, está consciente y habla, según sus abogados

La mujer fue condenada a muerte por un asesinato que cometió cuando tenía 18 años. Ella y su novio golpearon y mataron a Colleen Slemmer en un campamento de…

Pike, de 50 años, recibió dos dosis de pentobarbital en una prisión de Tennessee hace una semana, y desde entonces se encontraba en estado crítico, inconsciente con respiración asistida.

Christa Pike, la reclusa que sobrevivió a una ejecución fallida en Estados Unidos la semana pasada, está consciente y habla aunque su diagnóstico sigue siendo incierto, dijeron sus abogados el martes.

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La mujer fue condenada a muerte por un asesinato que cometió cuando tenía 18 años. Ella y su novio golpearon y mataron a Colleen Slemmer en un campamento de formación profesional para jóvenes. Su novio, que entonces tenía 17 años y no podía ser condenado a muerte, fue condenado a cadena perpetua.

La madre de Slemmer ha pedido honrar la memoria de su hija tras la fallida ejecución, por la cual considera que el estado le debe una disculpa.

Los abogados de Pike dijeron este martes que "contra todo pronóstico" está "consciente, habla y continúa recibiendo atención médica crítica".

"A pesar del grave daño que sufrió en los brazos, sigue esposada y encadenada a la cama", señalaron en un comunicado.

"Su recuperación no tiene precedentes desde el punto de vista médico. Su pronóstico sigue siendo incierto pero, como mínimo, prevemos una larga recuperación", agregaron.

Sus abogados reiteraron el llamado al gobernador de Tennessee, Bill Lee, para que conmute la condena de Pike a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.

El director de prisiones del estado sureño dimitió en medio de acusaciones de que esta no era la primera ejecución fallida bajo su supervisión. Lee suspendió la aplicación de la pena de muerte tras la ejecución fallida, a la espera de una investigación independiente.

El caso de Pike volvió a atraer la atención recientemente pues se iba a convertir en la primera mujer ejecutada en Tennessee en más de 200 años.

Según el Centro de Información sobre la Pena de Muerte de Estados Unidos, Pike es la primera reclusa que sobrevive "tras recibir inyecciones con dosis letales de fármacos utilizados en ejecuciones".

Sus abogados, además, habían advertido que Pike temía que la ejecución saliera mal debido a una afección sanguínea que padece.

El caso de Pike suscitó debate sobre la pena capital, no solo sobre su aplicación en jóvenes, sino en los métodos, debido a que la inyección letal generalmente es administrada por personal que no tiene formación médica debido a las razones éticas que médicos y farmacistas invocan para no participar de este tipo de procedimientos.

En el caso de Pike, sus abogados argumentaron que, además, debían concederle clemencia debido a su corta edad cuando cometió el crimen y a los problemas de salud mental que padecía en el momento del asesinato, producto de los abusos de los que ella misma fue víctima durante su infancia.

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"Tenía 18 años cuando cometió su delito, y sufría una enfermedad mental grave", escribieron en una petición de clemencia dirigida al gobernador de Tennessee, Bill Lee, quien en su momento dijo que no intervendría.

Christa Pike padecía trastorno bipolar y estrés postraumático desde la infancia, pero no fue diagnosticada hasta después de su condena a muerte, según sus abogados.

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"Era una niña que soportó violaciones reiteradas, violencia sexual, abandono y traumas profundos. En el momento del crimen, llevaba consigo las cicatrices de esa violencia, de esa negligencia y de una enfermedad mental no tratada", consideran.

Aunque las autoridades no han dado explicaciones de qué falló durante la ejecución, se cree que la sustancia aplicada no fluyó correctamente por el torrente sanguíneo, sino que se infiltró, es decir, se extendió en el tejido que rodea el sitio de inserción.

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