La carta fue escrita antes de que el gobernador republicano de Tennessee, Bill Lee, le negara la clemencia el lunes. En ella, Pike decía estar en…

"No tengo miedo de morir. Solo estoy nerviosa por el proceso". Así describió Christa Pike, en una carta que su consejero espiritual compartió con NBC News, lo que siente ante la inyección letal que el estado de Tennessee le tiene programada para este miércoles 30 de septiembre. Si nada cambia en las próximas 24 horas, esta mujer de 50 años será la primera ejecutada en ese estado en más de dos siglos.

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La única mujer en el corredor de la muerte de Tennessee habla antes de su ejecución

La carta fue escrita antes de que el gobernador republicano de Tennessee, Bill Lee, le negara la clemencia el lunes. En ella, Pike decía estar en paz con cualquier decisión y agradecía un apoyo que, en sus palabras, la hizo sentirse más querida en dos semanas que en toda su vida. Su último recurso es una solicitud de suspensión ante la Corte Suprema de Estados Unidos.

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El crimen de Knoxville: ¿qué hizo Christa Pike?

En 1995, Pike tenía 18 años cuando ella y su novio, Tadaryl Shipp, de 17, asesinaron a Colleen Slemmer, de 19, compañera de ambos en el programa de formación Knoxville Job Corps. De acuerdo con la agencia AP, la Fiscalía sostuvo que Pike veía a Slemmer como una rival amorosa y la llevó con engaños a un lugar apartado, donde la torturaron hasta matarla.

El caso sacudió a la ciudad por la brutalidad del ataque, la edad de los implicados y un pentagrama tallado en el pecho de la víctima, un detalle que alimentó el llamado "pánico satánico" de aquellos años. Shipp admitió después que fue él quien lo grabó.

Pike, quien fue condenada por el crimen en 1996, se convirtió en la mujer más joven enviada al corredor de la muerte en la historia moderna del país. Por otro lado, Shipp, por ser menor de edad, recibió cadena perpetua con opción de libertad condicional, que le fue negada el año pasado. Un tercer joven, que admitió ser cómplice, quedó en libertad vigilada.

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Una infancia marcada por el abuso

Pike nunca ha negado su responsabilidad. Lo que discute su defensa es el castigo. El defensor federal adjunto Stephen Ferrell explicó a The Guardian que ella sufrió abusos sexuales desde que era muy pequeña y que fue violada a los 11 y a los 17 años.

Según Ferrell, los abogados que la representaron en la fase de sentencia nunca le mostraron al jurado esa historia ni pidieron que su edad pesara en la decisión. Años después, Pike fue diagnosticada con trastorno bipolar y estrés postraumático.

La psicóloga Bethany Brand, especialista en trauma que la evaluó hace tres años, le dijo a NBC News que el daño que Pike cargaba al momento del crimen era "casi imposible de comprender".

En su historial hay denuncias de abusos por parte de parejas de su madre y una violación que ella misma reportó a la policía un año antes del asesinato, sin que nadie fuera arrestado.

"Yo era una chica de 18 años con una enfermedad mental. Me tomó años entender la gravedad de lo que hice", escribió en su petición de clemencia.

Robin Maher, directora del Death Penalty Information Center, cree que un jurado de hoy, con esa información sobre la mesa, difícilmente la condenaría a muerte.

La última mujer ejecutada en Tennessee fue Martin Eve, ahorcada en 1820 por complicidad en un asesinato. A escala nacional, desde 1976, solo 18 mujeres han sido ejecutadas, cerca del 1 % del total. Las más recientes fueron Amber McLaughlin, en Misuri, en 2023, y Lisa Montgomery, por el gobierno federal, en 2021.

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May Martinez, madre de Colleen, contó en una entrevista antes de morir que su hija era voluntaria en las Olimpiadas Especiales, amaba patinar y soñaba con dedicarse a la informática, una pasión que compartía con su padrastro armando y desarmando computadores.

Para Martinez, ni el pasado de Pike ni su arrepentimiento reparan la pérdida. Según Telemundo, planea asistir a la ejecución con una foto de su hija en la mano para mostrársela a Pike antes de la inyección.

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En esa misma sala estará el reverendo Mikey Noechel, su consejero espiritual, quien la acompañará en un canto budista.

"Hizo algo terrible", reconoció, aunque insiste en que Pike es prueba de que la redención es posible.

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