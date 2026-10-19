La legendaria Christiane Amanpour dejará CNN tras 43 años: su consejo para periodistas

“Después de muchos meses de reflexión y algunas noches sin dormir, he decidido separarme de CNN, ¡mi compañera durante 43 fantásticos años!”, escribió Amanpour.

Christiane Amanpour, la presentadora principal de noticias internacionales de CNN y una de las periodistas más reconocidas del mundo, anunció este lunes que dejará la cadena en junio de 2027, luego de 43 años de trabajo allí. La periodista británico-iraní, de 68 años, oficializó su decisión a través de un comunicado.

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En el mismo mensaje de despedida, Amanpour le dejó una reflexión a sus colegas periodistas: “Recuerden: sean siempre veraces, no neutrales”.

La presentadora aprovechó su mensaje para agradecer a “todas las personas increíblemente talentosas con las que he trabajado a lo largo de este increíble viaje” y, en especial, a sus “queridos equipos de programa y de campo”.

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Mark Thompson, director ejecutivo de CNN, confirmó su salida en una carta a la redacción y aseguró que la decisión no tomó a nadie por sorpresa en la cúpula de la cadena. Y es que la salida se da en un momento turbulento para la cadena de noticias, pues Paramount Skydance, la compañía de David Ellison, acaba de asumir formalmente el control de Warner Bros Discovery, la empresa matriz de CNN.

“Christiane ha reflexionado detenidamente sobre esta decisión, y ella y yo la hemos estado discutiendo desde hace algunos meses. Al igual que tantos colegas de CNN que se enterarán de la noticia hoy, lamento mucho su partida, pero he llegado a aceptar que este es el momento adecuado para ella, tanto en lo personal como en lo profesional”, escribió.

Thompson seguirá al frente de CNN, pero ahora reportará directamente a los codirectores ejecutivos de Skydance, David Ellison e Ynon Kreiz. Ni Amanpour ni Thompson vincularon la salida con el cambio de dueños, pero analistas de medios en el país consideran que el cambio la habría empujado a tomar la decisión. El directivo, por su lado, cerró su mensaje describiéndola como “una de las periodistas más confiables y queridas en cualquier parte” y anunció que la cadena se tomará el tiempo de homenajearla antes de que se vaya.

“En nombre de todo el equipo directivo de CNN, quiero agradecerle a Christiane por 43 años extraordinarios de periodismo notable, lealtad y amistad”, agregó.

Amanpour presenta desde 2009 un programa de entrevistas con su nombre en CNN International, que en enero de 2025 ya había reducido a unos pocos días por semana. En enero de 2027 pasará a emitirse una vez por semana, hasta su final en mayo. Hasta junio, la periodista seguirá reportando y viajando por el mundo para la cadena. Su versión en la televisión pública estadounidense, “Amanpour & Company”, de PBS, terminará en diciembre.

La trayectoria de Amanpour ha estado marcada por la cercanía con la historia de los conflictos más relevantes de las últimas cuatro décadas. Cubrió la caída del Muro de Berlín, la guerra del Golfo Pérsico, la guerra de Bosnia, las invasiones de Estados Unidos a Irak y Afganistán tras el 11 de septiembre, la Primavera Árabe, la invasión rusa de Ucrania y la guerra de Israel en Gaza. Por su silla pasaron, entre otros, Bill Clinton, Tony Blair, Muamar Gadafi y los presidentes iraníes Mahmud Ahmadineyad y Hassan Rouhani. Ella misma repasó todo ese recorrido en su comunicado.

“Desde mi primera gran y emocionante asignación, cubriendo la primera guerra del Golfo, hasta los horrores de la guerra de Bosnia, Ruanda, Afganistán, Ucrania e Irán y todos los puntos intermedios, lo que más contó fueron los equipos y la camaradería”, escribió.

“Juntos luchamos por buscar los hechos, las pruebas y la humanidad, para que CNN siempre pudiera transmitir la verdad sobre el mundo y al mundo, sin miedo ni favoritismos”, añadió.

Sobre lo que viene, Amanpour dijo que espera “nuevos proyectos interesantes más adelante” y que siempre estará “apoyando a CNN y su historia de periodismo independiente”. Por ahora, confirmó que seguirá con “The Ex Files”, el podcast que hace con su exesposo, el diplomático Jamie Rubin.

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