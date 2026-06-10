Ciudad de México dice que garantiza la celebración del Mundial, a pesar de las protestas

Los docentes mexicanos mantienen protestas desde hace días y pretenden llegar hasta el Estadio Azteca, sede de la jornada inaugural del Mundial 2026. Foto: EFE - Madla Hartz

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La jefa de Gobierno de Ciudad de México, Clara Brugada, aseguró este miércoles que la celebración del Mundial 2026, cuyo partido inaugural será este jueves, está “garantizada”, porque la capital mexicana cuenta con “todas las condiciones de seguridad” para su desarrollo, a pesar de las protestas previstas para el inicio de la Copa del Mundo de la FIFA.

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“Es también muy importante reiterar que la celebración del Mundial está garantizada. La ciudad cuenta con todas las condiciones logísticas, de movilidad y de seguridad para su desarrollo (...). Se ha venido preparando desde hace mucho tiempo y se tiene todo preparado, así que hay garantías para el desarrollo del Mundial”, afirmó la gobernante durante una conferencia de prensa.

Brugada afirmó que su gobierno respeta el derecho a la libre manifestación, pero insistió en que todas las protestas deben desarrollarse “en paz”. En la jornada inaugural de la Copa del Mundo están previstas varias manifestaciones cerca del Estadio Ciudad de México, sede mundialista de la apertura del torneo.

Ante este panorama, existe la preocupación de que deriven en actos violentos similares a los de días anteriores protagonizados por maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), quienes también se movilizarán en el arranque de la cita deportiva.

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“Que nadie confunda libertad con violencia. Que nadie pretenda imponer una causa mediante la agresión. Garantizaremos el derecho a la libre expresión. Protegeremos el derecho al trabajo, a la movilidad, al espacio público y también al derecho de millones de personas a disfrutar de una gran fiesta popular como es el Mundial”, subrayó la máxima autoridad de Ciudad de México.

La mandataria local destacó que garantizar el normal desarrollo del torneo deportivo es “nuestra responsabilidad, y vamos a cumplirla”.

Brugada explicó que habrá un dispositivo de seguridad especial para garantizar la logística, pero apuntó que los policías no irán “armados” y que la capital del país es una ciudad de “derechos y libertades”.

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“Tenemos la obligación de proteger el derecho a la libre expresión, a la manifestación pacífica y, al mismo tiempo, de defender el derecho de millones de personas a la movilidad, al trabajo, al espacio público, a la generación de ingresos para sus familias. Defendemos también, sin duda, el derecho a la población a disfrutar del Mundial”, remarcó.

En este sentido, el secretario de Gobierno de Ciudad de México, César Cravioto, recordó a los familiares de desaparecidos que tienen previsto concentrarse desde la víspera en el estadio mundialista que “no van a poder pasar más allá de la última milla”, donde se encuentra el círculo de seguridad en torno al campo.

“Estamos a un poquito más de 24 horas del inicio del Mundial y tenemos que resguardar la zona. Entonces saben y están conscientes de que no pueden traspasar este perímetro de la última milla”, advirtió el funcionario.

El partido inaugural del Mundial será el 11 de junio y enfrentará en el legendario Estadio Azteca de la capital mexicana a las selecciones de México y Sudáfrica.

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