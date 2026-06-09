Protestas y posibles huelgas: los reclamos en EE. UU. y México antes del Mundial

Maestros y estudiantes de la escuela Ayotzinapa marchan hacia el Estadio Azteca, en Ciudad de México. Foto: AFP - GERARDO MAGALLON

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El Estadio Azteca, donde este jueves se inaugurará el Mundial 2026, fue blindado con elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana ante las manifestaciones de los maestros que transcurrieron este martes.

Un grupo de entre 80 y 100 uniformados hizo presencia en el lugar con cascos, escudos y botas antimotines. Las autoridades también instalaron barreras de concreto y atravesaron un remolque para impedir el paso de la marcha.

La prensa local reportó que las puertas traseras del estadio se mantuvieron abiertas para permitir el flujo de personal autorizado. En cambio, la circulación vehicular fue restringida severamente: solo se permitió el paso del transporte público y de vehículos previamente autorizados.

“Pretendemos llegar al estadio”, comentó ante la agencia AFP Ángel Villalobos, profesor que se movilizó para exigir el aumento salarial y la derogación de una ley de pensiones. “Aquí vamos a seguir con nuestra lucha”, agregó, por su parte, Austreberto Flores.

Los profesores, además, instalaron un campamento a pocas cuadras del Zócalo, donde estará ubicado el principal ‘Fan Fest’ de la capital. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) convocó una nueva jornada de protesta para el jueves. De hecho, distintas secciones sindicales señalaron que mantendrán acciones de presión en la Ciudad de México hasta que reciban una respuesta satisfactoria a sus demandas laborales y educativas.

Desde la semana pasada, se ha visto que la CNTE ha bloqueado calles a diario e incluso ha derribado un conjunto de estatuas alusivas a la Copa del Mundo en el Paseo de la Reforma. Ante este escenario, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que la ceremonia del Mundial “está garantizada”, además de que calificó a las protestas de “provocación”.

Posibles huelgas en Estados Unidos de cara al Mundial

Los trabajadores de hoteles y de restauración en varias ciudades estadounidenses que serán sede del evento deportivo advirtieron sobre la posibilidad de que ocurran disputas y huelgas.

En Los Ángeles, California, unos 2.000 trabajadores del SoFi Stadium, representados por Unite Here Local 11, votaron con un 96% a favor de autorizar una huelga, ya que buscan un nuevo contrato sindical con aumentos salariales y protección frente al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Ahora bien, el grupo alcanzó un acuerdo tentativo, que se someterá a votación el miércoles.

Además, en Seattle, los trabajadores del hotel Embassy Suites Hilton, representados por el sindicato Unite Here Local 8, votaron con un 94 % a favor de autorizar una huelga. Como lo informó The Guardian, ellos también tienen los mismos reclamos que los escuchados desde California, además de cobertura de seguro médico durante todo el año y una mejor plantilla.

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