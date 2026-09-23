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La ciudad del futuro que seguidores de las utopías tecnológicas quieren construir en Uruguay

Tras una extensa gira mundial, Praxis, una “nación digital” con sede en Nueva York respaldada por criptomonedas, firmó un acuerdo para construir una ciudad física en Uruguay.

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Emma Bubola | The New York Times
22 de septiembre de 2026 – 08:00 p. m.
Visitantes caminando por el distrito histórico de Colonia del Sacramento.
Visitantes caminando por el distrito histórico de Colonia del Sacramento. / Sarah Pabst

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Los utópicos tecnológicos estadounidenses habían pasado años recorriendo el mundo en busca de un lugar donde construir su ciudad del futuro. Los fundadores de Praxis —una empresa y comunidad en línea respaldada por cientos de millones de dólares en financiamiento de una compañía de criptomonedas— inspeccionaron la región del Mediterráneo, pero consideraron que estaba demasiado cerca de conflictos activos. Dijeron que habían contemplado comprar Groenlandia, pero enfrentaron el rechazo del público.

Ahora, afirman haber encontrado finalmente un…

Por Emma Bubola | The New York Times

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Comentarios
  • Lalo(70277)Hace 30 minutos
    Este es el capitalismo en su fase más decadente y moribunda, soñando con su eterna existencia. Está al borde de un abismo insondable y baja sin paracaídas.
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