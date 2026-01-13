Claudette Colvin, pionera de los derechos civiles en EE. UU. muere a los 86 años

Claudette Colvin, pionera afroamericana de los derechos civiles, murió a los 86 años. A los 15 años se negó a ceder su asiento a una mujer blanca en un autobús segregado en Alabama en 1955. Foto: AFP - JULIE BENNETT

La activista afroestadounidense Claudette Colvin, pionera de los derechos civiles en su país tras negarse a darle el asiento a una mujer blanca en un bus en 1955, falleció a los 86 años, informó su fundación el martes.

Colvin tenía 15 años cuando se negó a ceder su asiento en el estado sureño de Alabama, varios meses antes de que Rosa Parks protagonizara una protesta similar que se convirtió en un momento clave en el nacimiento del movimiento moderno por los derechos civiles en Estados Unidos.

“Para nosotros, era más que una figura histórica. Era el corazón de nuestra familia, sabia, resiliente y apegada a la fe”, señaló la Fundación Claudette Colvin.

“Deja un legado de valentía que contribuyó a cambiar el curso de la historia estadounidense”, señaló.

Colvin contó a la AFP en 2023 que ese 2 de marzo de 1955, “mientras el autobús bajaba por la calle principal, subían cada vez más pasajeros blancos, y el conductor pidió que se desocuparan los asientos”.

“Dos o tres paradas después, un policía me preguntó qué hacía sentada allí. Le dije que yo había pagado por mi lugar y que era un derecho constitucional. Quería desafiarlo más que nada, y me negué a levantarme”.

“La historia me pegó a mi asiento”, afirmó.

La audacia de esta adolescente llevó a la abolición de la segregación en el transporte público en el sur de Estados Unidos.

La vida de Claudette Colvin

Claudette Colvin nació el 5 de septiembre de 1939 en Montgomery, Alabama. El 2 de marzo de 1955, mientras regresaba de la escuela, Colvin desafió las leyes Jim Crow al rechazar levantarse ante una mujer blanca, evocando figuras como Harriet Tubman en su resistencia; fue arrestada por “alteración del orden público” y “agresión a un policía”, aunque algunos cargos se retiraron en apelación, según la BBC.

“En todas partes había segregación. Las iglesias, los autobuses y las escuelas estaban segregadas. Ni siquiera podías ir a los mismos restaurantes”, dijo Claudette Colvin para la BBC.

Las autoridades enviaron a Colvin directamente a una prisión para adultos, confinándola en un cubículo reducido con un fregadero roto y un camastro desnudo, sin dirigirla a instalaciones juveniles.

Después del arresto, la activista se mudó a Nueva York y se dedicó a la enfermería en una residencia de ancianos, donde quedó impactada por el buen trato de sus jefes, asegurando: “Fue entonces cuando supe que estaba fuera del Sur. Eso nunca podría haber sucedido allí”, según Afrofeminas.

Formó parte del Comité de Mujeres Políticas (WPC/CMP) de la NAACP local, donde líderes como Rosa Parks debatieron usar su caso para desafiar leyes Jim Crow, aunque lo descartaron por su embarazo adolescente y falta de “imagen ideal”. Sin embargo, Testificó como demandante principal en Browder v. Gayle (1956), cuya victoria de la Corte Suprema declaró inconstitucional la segregación en transporte público, según Afroféminas.

