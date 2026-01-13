¿Debe desaparecer ICE? El 46 % en EE. UU. apoya abolir la agencia tras tiroteo en Minnesota

Manifestantes gritan y levantan carteles durante una protesta tras el tiroteo fatal de Renee Nicole Good en Minneapolis, Minnesota, EE. UU., el 10 de enero de 2026. Foto: EFE - OLGA FEDOROVA

El 46 % de los estadounidenses apoya abolir el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) tras la muerte de una mujer por disparos de sus agentes en Minnesota, según reveló este martes una encuesta de YouGov y The Economist, la primera en mostrar más personas a favor de eliminar esta agencia.

El sondeo es el primero que exhibe que hay más estadounidenses que respaldan el fin de ICE que quienes se oponen, pues el 43 % de los encuestados dijo estar en contra de abolir la agencia, creada en 2003 por el entonces presidente George W. Bush (2001-2009) tras los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001.

Además, el 47 % de los consultados consideró que ICE está haciendo “menos seguros” a los estadounidenses, frente a un 34 % que opinó que crea “más seguridad”.

La encuesta se realizó del 9 al 12 de enero tras la muerte el 7 de enero de Renee Nicole Good, ciudadana estadounidense blanca, de 37 años, que murió tras recibir disparos de agentes del ICE durante un operativo en Mineápolis, lo que desató protestas a nivel nacional contra el organismo.

La Administración de Donald Trump ha acusado a la mujer de “terrorismo interno” porque, según los funcionarios, intentó arrollar con su vehículo a los agentes del ICE, pero las autoridades locales han negado esta narrativa al señalar que los videos muestran que ella buscaba alejarse, pero los oficiales la siguieron.

Al respecto, la mitad de los estadounidenses, el 50 %, opinaron que no “estaba justificado” el tiroteo de Good, mientras que menos de una tercera parte, el 30 %, lo consideró “justificado” y el resto dijeron no estar seguros, según el sondeo de YouGov y The Economist.

Además, el estudio de opinión mostró que casi tres cuartas partes de la población, el 73 %, piensa que ICE debe usar uniformes en sus arrestos, y el 56 % expresó que no debería permitirse que usen máscaras, como han denunciado personas detenidas por la agencia.

Casi la mitad, el 49 %, manifestó “muy poca” confianza en ICE, frente a un 15 % que expresó “una gran confianza” y un 17 % que reportó “un montón”.

El incidente ha elevado el escrutinio de demócratas progresistas hacia la agencia, pues la congresista federal Alexandria Ocasio Cortez reiteró este martes que su postura aún es abolir ICE.

Pero ICE anunció la semana pasada que su fuerza creció un 120 % tras contratar a 12.000 agentes, con lo que ahora totalizará 22.000, gracias a la “gran y hermosa ley” que Trump firmó el año pasado y que la convertirá en la mayor agencia de seguridad de Estados Unidos.

La encuesta se realizó a 1.602 estadounidenses con entrevistas digitales y un margen de error del 3,3 %.

