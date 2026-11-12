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Un muerto y varios heridos por colapso de un edificio en Nueva York

Personal de emergencia trabaja en el lugar del derrumbe parcial de un edificio donde, según informes locales, hay personas atrapadas en el distrito de Brooklyn, en la ciudad de Nueva York.

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Agencia AFP
Según el Departamento de Bomberos de la ciudad de Nueva York, al menos una persona falleció y otras 10 resultaron heridas tras el derrumbe de un edificio de apartamentos de tres plantas en Brooklyn.
Según el Departamento de Bomberos de la ciudad de Nueva York, al menos una persona falleció y otras 10 resultaron heridas tras el derrumbe de un edificio de apartamentos de tres plantas en Brooklyn.
Foto: EFE - SARAH YENESEL

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Una persona murió y varias resultaron heridas el miércoles tras el colapso de una edificación de tres pisos cerca de una obra en construcción en Nueva York, informaron las autoridades de la mayor metrópoli de Estados Unidos.

Imágenes del lugar de los hechos mostraron a bomberos que revisaban una pila de escombros en lo que parecía ser una propiedad residencial cuyos muros estaban derribados.

Medios locales reportaron que algunas personas fueron sacadas de entre los restos del edificio, incluido un menor trasladado en una camilla.

El departamento de bomberos de Nueva York dijo que recibió reportes de gente atrapada luego del derrumbe alrededor de las 16H00 locales (21H00 GMT) en el distrito Flatbush de Brooklyn.

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Una persona fue declarada muerta en el lugar, informó ese departamento, mientras que otras cuatro fueron llevadas al hospital en condición crítica y seis más sufrieron heridas menores.

El departamento de edificios de la ciudad dijo que sus inspectores estaban en el lugar "ayudando en las labores de recuperación y realizando inspecciones de estabilidad estructural en los edificios cercanos".

La causa del colapso se desconoce de momento.

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Por Agencia AFP

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