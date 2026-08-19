Colombia confirma la liberación de cinco ciudadanos detenidos en cárceles de Venezuela

Leomar Guerra abraza a sus hijos tras ser excarcelado del centro penitenciario Rodeo 1 este viernes, en Guatire (Venezuela). Foto: EFE - Ronald Peña R

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La Cancillería de Colombia confirmó este miércoles 19 de agosto que, conforme a lo reportado por el Consulado de Colombia en Caracas, fueron liberados cinco ciudadanos colombianos que se encontraban privados de la libertad en los centros penitenciarios El Rodeo I, Fuerte Guaicaipuro y Yare II.

El hecho se enmarca en una ronda de excarcelaciones que comenzó el viernes 14 de agosto de 2026 en Venezuela. Según la organización no gubernamental Foro Penal, desde el anuncio del Gobierno venezolano sobre nuevas excarcelaciones, 78 presos políticos han recuperado la libertad, aunque no de manera plena, de los 131 casos que las autoridades venezolanas anunciaron y cuya totalidad la ONG aún no ha podido verificar.

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Algunos de los hombres son, Bermúdez Ortiz, detenido desde agosto de 2023, y los hermanos De la Asunción Aragón, presos desde febrero de 2025 tras ser detenidos cuando cruzaban el puente Simón Bolívar, en la frontera con Cúcuta, acusados de terrorismo. También fue liberado Juan Camilo Vargas Picón, quien permanecía recluido en Yare II desde agosto de 2024.

El proceso de excarcelaciones ocurre siete meses después de la caída de Nicolás Maduro, quien fue capturado en una operación militar estadounidense en Caracas y enfrenta cargos por narcoterrorismo. Tras su salida del poder, se estableció el Gobierno interino de Delcy Rodríguez en Venezuela, que inició conversaciones con sectores de la oposición en busca de una transición y un proceso de reconciliación nacional. En ese contexto de diálogo político, la liberación de presos se convirtió en uno de los puntos centrales de las negociaciones entre ambas partes.

El 12 de agosto, representantes del Gobierno interino y de la oposición anunciaron el cierre de una primera ronda de conversaciones. El proceso estuvo encabezado por la excandidata opositora Dinorah Figuera y el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez. Tras este primer ciclo, Figuera se comprometió a impulsar la liberación de presos políticos, una de las principales demandas de la oposición.

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Las excarcelaciones han sido presentadas como una señal de avance en las negociaciones auspiciadas por Estados Unidos. El secretario de Estado, Marco Rubio, afirmó que Washington continúa supervisando el proceso de conversaciones presenciales con las autoridades interinas y calificó la liberación de presos como un “paso crucial” para la reconciliación nacional.

El proceso, sin embargo, no cuenta con la participación de todos los sectores de la oposición. María Corina Machado y Edmundo González, quien según las actas en poder de la oposición ganó las elecciones presidenciales de 2024, han señalado que no formarán parte de estas conversaciones, aunque han dicho que no serán un obstáculo para avances que consideren reales.

Según balances de la diplomacia estadounidense, más de 1.000 personas han sido beneficiadas en lo que va de 2026 por esquemas de revisión judicial y la aplicación de la Ley de Amnistía. Sin embargo, Foro Penal advierte que aún no se ha concretado la liberación de todos los presos políticos anunciados por el Gobierno interino.

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La organización ha señalado que el objetivo debe ser que el proceso continúe hasta que no quede ningún preso político en las cárceles venezolanas.

Aunque las liberaciones representan un avance, organizaciones defensoras de derechos humanos y sectores de la oposición insisten en que todavía quedan cientos de personas privadas de la libertad y reclaman que el proceso continúe hasta alcanzar una liberación total.

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