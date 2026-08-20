Colombia e Israel eliminan la visa mutua para sus ciudadanos a partir del 1 de septiembre

El canciller designado, Omar Bula Escobar (i), posando junto al ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Gideon Sa’ar, en Washington (Estados Unidos). Foto: EFE - Prensa de Abelardo de la Espriella

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Los gobiernos de Israel y Colombia acordaron eximirse recíprocamente del requisito de visado a partir del 1 de septiembre, según confirmó este 20 de agosto la cuenta oficial del Gobierno israelí en español. El anuncio llegó tras conversaciones entre el canciller israelí, Gideon Sa’ar, y su homólogo colombiano, Omar Bula Escobar.

La medida revierte la exigencia que el propio primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, había reinstaurado en mayo de 2025, cuando las relaciones bilaterales se encontraban rotas desde 2024 por decisión del entonces presidente Gustavo Petro, en medio del conflicto en Gaza. El embajador israelí de ese momento, Gilad Dagan, abandonó el país el 20 de junio de 2024, dentro del plazo fijado por Petro para cortar el vínculo oficial.

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El deshielo entre Colombia e Israel se aceleró a pocas horas de la llegada de Abelardo De La Espriella al poder el pasado 7 de agosto. Bula y Sa’ar ya habían delineado en Washington, semanas antes de la posesión, una hoja de ruta que incluye el nombramiento de nuevos embajadores, la apertura de una sede diplomática colombiana en Jerusalén y la reactivación de vínculos comerciales en sectores como alimentos, maquinaria, fertilizantes y carbón.

Israel ya designó a su nueva representante en Bogotá: la diplomática de carrera Vivian Aisen, licenciada en Sociología y Ciencias Políticas, quien se desempeñaba como embajadora en Macedonia del Norte y cuya trayectoria se ha concentrado en asuntos multilaterales y relaciones con América Latina.

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El acercamiento también quedó marcado por la respuesta israelí al terremoto de magnitud 7,4 que sacudió al país. Una misión de 82 especialistas en búsqueda, rescate y análisis estructural llegó a Cali, un gesto que De La Espriella agradeció en una llamada telefónica con Netanyahu y que generó críticas de Petro y el progresismo colombiano.

Antes de dicha respuesta, el acercamiento entre ambos gobiernos ya se había consolidado, cuando el 10 de agosto, apenas tres días después de asumir y horas después del terremoto, De La Espriella reconoció la soberanía de Israel sobre los Altos del Golán (territorio sirio ocupado desde 1967 y sin aval de la ONU) convirtiendo a Colombia en el segundo país del mundo en hacerlo después de Estados Unidos, en 2019. La decisión generó el rechazo de Arabia Saudita y otros cuatro países de la región.

Con la eliminación de la visa, ambos gobiernos buscan sellar simbólicamente el regreso a lo que Sa’ar describió como una “alianza estratégica”.

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