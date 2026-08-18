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¿“Lavado de escombros”? El video de Roni Kaplan revive un viejo debate sobre Israel

Roni Kaplan, vocero que ha defendido los ataques en Gaza, apareció entre los escombros de Cali grabando un video que causó indignación. Sectores del progresismo colombiano lo acusan de usar el rescate para algo más propagandístico que humanitario.

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Redacción Mundo
18 de agosto de 2026 - 01:51 p. m.
Roni Kaplan, vocero de las Fuerzas de Defensa de Israel, durante las labores de ayuda en Cali.
Roni Kaplan, vocero de las Fuerzas de Defensa de Israel, durante las labores de ayuda en Cali.
Foto: Delegación de Israel

¿Qué hacía Roni Kaplan, reconocido portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel, metido entre los escombros del edificio Vanessa, en Cali, hablándole a una cámara el sábado? El video publicado por Kaplan, en el que se le ve entre las ruinas de dicha estructura hablando de las operaciones del equipo de 82 personas enviado por Israel para atender la emergencia en Colombia, marcó el momento más tenso sobre esta ayuda internacional que ha sido severamente cuestionada por la comunidad local desde sus inicios.

De entrada, Kaplan, de origen...

Por Redacción Mundo

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