Según la aduana china, las exportaciones lituanas a ese país cayeron un 91,4 % en un año. El mensaje desde Pekín fue que…

Pocos temas sacan a China de su línea diplomática tranquila tan rápido como la discusión por la soberanía sobre Taiwán. En noviembre de 2021, Lituania dejó que Taiwán abriera en su capital, Vilna, una oficina con el nombre de la isla y no con el de Taipéi. La respuesta de Pekín fue inmediata: China rebajó las relaciones diplomáticas con Lituania y le puso trabas a la entrada de sus productos, lo que causó un efecto duradero.

Según la aduana china, las exportaciones lituanas a ese país cayeron un 91,4 % en un año. El mensaje desde Pekín fue que Vilna debía “corregir sus errores”. Meses antes de esa pelea, Guyana también aceptó que Taiwán abriera una oficina en Georgetown, pero tuvo que cancelar el acuerdo horas después de que Pekín le pidiera “corregir su error”. En los dos casos, cabe destacar, Washington aplaudió desde la tribuna la decisión.

De hecho, en el caso de Guyana fue la embajada de Estados Unidos en Georgetown la que anunció la apertura de la oficina de Taiwán y celebró la decisión, porque Washington lleva tiempo preocupado por la creciente influencia de China en el Caribe y América Latina. Hay una presión latente, aunque silenciosa.

Esta semana, la embajada china en Bogotá usó casi las mismas palabras con Colombia luego de que nueve congresistas de la Comisión Segunda, la que tramita los asuntos internacionales, aterrizaran el pasado lunes 23 de noviembre en Taipéi para una visita que termina este viernes. Pekín respondió con un comunicado en el que habla de una “visita indebida” que “viola gravemente el principio de Una Sola China”, expresa su “profundo descontento y firme rechazo”, y pide “corregir el error”.

Lo que más molestó fue un video del senador Germán Rodríguez, de Salvación Nacional, en el que llamó a Taiwán “país amigo” y “embajador” al representante de la Oficina Comercial de Taipéi en Bogotá. La embajada llegó a hablar de “trucos despreciables para captar políticos mediante plata y engaño”, y luego protagonizó un duro intercambio de comentarios con la oficina taiwanesa.

Lo que se sabe es que la invitación la hizo la Oficina Comercial de Taipéi, que les llegó desde agosto a los 32 integrantes de las comisiones segundas. Pero más allá del viaje y de la pelea entre las representaciones de China y Taiwán, y entre congresistas en redes, el episodio revela una paradoja en la que se ven inmersos Colombia y varios gobiernos de derecha de la región: tratar de emular la agenda diplomática de Washington sin tener el margen que Washington tiene con China.

El gobierno de Abelardo de la Espriella se ha alineado con Washington en casi todo, incluyendo el área diplomática. Restableció, por ejemplo, las relaciones con Israel, rotas por el expresidente Gustavo Petro en 2024; abrió la embajada de Colombia en Jerusalén, siguiendo la línea de Estados Unidos, y este mes fue uno de los siete países que votaron en la ONU contra una resolución sobre la soberanía palestina sobre sus recursos naturales.

Taiwán parecía otro capítulo de esa sintonía. Un grupo de congresistas, entre ellos un aliado del presidente, se fue a Taipéi a hacer lo que los congresistas estadounidenses hacen casi cada año. Sin embargo, la realidad diplomática es que Washington practica con China una dinámica que sus aliados en América Latina difícilmente se pueden dar el lujo de copiar: hacer negocios con los dos lados.

Según David Castrillón-Kerrigan, profesor titular de la Universidad Externado de Colombia, la relación entre Estados Unidos y China no es una de ambigüedad, como se ha sugerido en los últimos años.

“Por décadas ha estado marcada por el pragmatismo. Sucesivos gobiernos, demócratas o republicanos, siempre han sabido identificar las líneas rojas de uno u otro lado, incluida la de Taiwán, y al mismo tiempo reconocen los puntos de convergencia”, agrega el experto.

Ese pragmatismo tiene una base legal. Washington reconoció a Pekín en 1979, pero ese mismo año el Congreso aprobó la Ley de Relaciones con Taiwán, que le permite mantener una oficina en Taipéi, venderle armas a la isla y comerciar con ella como si fuera un país. Por eso Donald Trump pudo reunirse con Xi Jinping en Pekín en mayo sin romper con Taipéi.

El problema para Colombia es que no tiene el margen de Washington ni la base legal para abordar sus relaciones con China de la misma manera. Si intentara copiar ese modelo, Colombia se expondría a una retaliación como la que sufrió Lituania. Entre enero y septiembre de 2026, China concentró el 28,8 % de las importaciones colombianas, unos USD 16.830 millones, por encima de Estados Unidos, con 22,6 %. Las ventas a ese país, en cambio, apenas llegaron a USD 960 millones. Es decir, Colombia depende de China más como proveedor e inversionista que como cliente, y por eso ha preferido mantener sus canales con Taiwán sin hacer ruido.

Según Castrillón-Kerrigan, los asuntos consulares con la isla se manejan desde el consulado en Hong Kong y los comerciales, desde la oficina de Procolombia en Pekín. Eso es, en la práctica, un pragmatismo a la colombiana. Y el Gobierno parece cuidarlo. Ya posesionó como embajador en Pekín a Juvenal Infante, experto en Asia-Pacífico. El canciller Ómar Bula, que antes de llegar al cargo llamó a China “la mugre del planeta”, desayunó el miércoles con el embajador chino, Zhu Jingyang, quien contó después que Bula le reiteró “la coherente adhesión del Estado al principio de Una Sola China”.

El mismo día, eso sí, la Cancillería anunció que Colombia no seguirá con su ingreso a los brics ni a su banco de desarrollo, un proceso que había empezado Gustavo Petro. Para Castrillón-Kerrigan, esa decisión dice más de Colombia que de China.

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“El Gobierno ha mostrado que tiene una política exterior que no es de Estado, sino de gobierno. Los demás pensarán que, con la llegada de un nuevo gobierno, Colombia puede echarse para atrás, así como este lo hizo con esta decisión”, resume.

Pero en el caso de Taiwán, el experto no ve a la Casa de Nariño como el problema. De hecho, “la embajada está recurriendo al mismo lenguaje que ha usado por décadas en su política exterior. No está creando nuevas exigencias ni nuevas categorías”, explica.

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“Quienes están actuando de manera excepcional son los congresistas colombianos, que están contrariando décadas de política de Estado. Están manejando la relación con cierta ambigüedad y con sus acciones ponen en duda una política fijada desde la Presidencia. Y esa ambigüedad le pasa la cuenta de cobro al resto del país”, explica Castrillón-Kerrigan.

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