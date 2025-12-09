Colombia instala el Sistema Nacional de Migraciones: ¿en qué consiste?

Personas caminan por el puente Internacional Simón Bolívar, que une a Colombia con Venezuela. Foto: EFE - Mario Caicedo

El Ministerio de Relaciones Exteriores informó este martes sobre la instalación de la primera sesión del Sistema Nacional de Migraciones (SNM), presidida por la jefa de la cartera, Rosa Villavicencio Mapy. Se trata de un mecanismo “que comienza a operar formalmente tras más de una década de articulación interinstitucional y de participación de organizaciones de la sociedad civil”, según la Cancillería.

El SNM fue creado por ley en 2011 como un “conjunto armónico de instituciones, organizaciones de la sociedad civil, normas, procesos, planes y programas, desde el cual se acompañará el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de la Política Integral Migratoria (PIM)”, según la norma promulgada cuando aún no se iniciaba la crisis de gestión migratoria derivada de la diáspora venezolana hacia países como Colombia.

Actualmente, el país es hogar para cerca de tres millones de ciudadanos venezolanos, al tiempo que Colombia cuenta con alrededor de cinco millones de connacionales radicados en el exterior.

En la norma de 2011 se determinó que el Sistema debe apuntar al respeto de los derechos humanos de la población migrante y sus familias; a mejorar su calidad de vida y a integrarlos a la sociedad, al tiempo que se fomenta una migración ordenada, entre otros principios.

Según la Cancillería, el Sistema es un espacio para “construir, consensuar y recomendar” en materia de política migratoria. “Esperamos un diálogo productivo que traduzca las conversaciones en concertaciones y recomendaciones concretas, que nos permitan consolidar una visión estratégica de país frente a los asuntos migratorios”, afirmó Villavicencio.

Aunque Colombia h sido referente global de gestión migratoria, expertos y organizaciones de migrantes han criticado el cierre del Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos, lo que ha impedido la regularización de personas que llegaron al país después del 2021.

“Con la puesta en marcha del SNM, el país entra en una nueva etapa de su agenda migratoria, enfocada en la construcción de políticas públicas más inclusivas, participativas y alineadas con los estándares internacionales de protección”, dijo la Cancillería este martes.

A la instalación, de acuerdo con la entidad, asistieron representantes de las entidades que integran el SNM: Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y el DIH; los ministerios de Salud, Trabajo, Justicia, Igualdad y Educación; el Departamento Nacional de Planeación; Migración Colombia; el ICBF; la Registraduría Nacional; y la Procuraduría General de la Nación. También participaron delegados de la Mesa Nacional de la Sociedad Civil para las Migraciones —incluyendo organizaciones de colombianos en el exterior, retornados y migrantes regulares—, así como la representante a la Cámara por los colombianos en el exterior.

En cuanto a representación de organismos internacionales, asistieron el jefe de Misión de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y la representante Adjunta de Protección de ACNUR en Colombia.

