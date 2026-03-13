Colombia postula a Carolina Olarte como magistrada de la Corte Penal Internacional

Con más de 25 años de experiencia, Carolina Olarte mencionó que, “lamentablemente, numerosas atrocidades están siendo cometidas en el mundo, y eso está afectando de manera significativa la conciencia de la humanidad”. Foto: Cancillería de Colombia - Cancillería de Colombia

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Colombia hizo oficial la postulación de la embajadora Carolina Olarte para que sea magistrada en la Corte Penal Internacional. Con esto, según la canciller Rosa Villavicencio, el país “ratifica su liderazgo en la lucha contra la impunidad y su aporte a la paz y la seguridad internacional”.

La jefa de la cartera de Exteriores enumeró las razones por las cuales considera que Olarte puede dar un aporte importante al tribunal: “Especialmente, su reconocida competencia en materias pertinentes de derecho internacional, tales como el derecho internacional humanitario y las normas de derechos humanos, manteniendo una representación de los principales sistemas jurídicos del mundo y un equilibrio entre magistrados y magistradas”.

Olarte, por su parte, aseguró que su candidatura “es un acto de confianza y, a su vez, un acto de compromiso con el rol fundamental de la Corte Penal Internacional, en particular en la lucha contra la impunidad de los crímenes más atroces, así como en el rol fundamental que cumple para mantener la justicia, la paz y la seguridad internacional”.

Con más de 25 años de experiencia, tiempo en el que se ha desempeñado como académica, abogada internacionalista y diplomática, Olarte mencionó que, “lamentablemente, numerosas atrocidades están siendo cometidas en el mundo, y eso está afectando de manera significativa la conciencia de la humanidad”. Ella se ha desempeñado como embajadora de Colombia en los Países Bajos y como coagente en el litigio iniciado por Nicaragua contra Colombia ante la Corte Internacional de Justicia.

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