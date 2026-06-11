Colombia retrocede en el Índice Global de Paz mientras aumentan los conflictos mundiales

Members of the FARC dissident group Segunda Marquetalia form up at a farm in Llorente, a rural area of the port city of Tumaco, department of Narino, Colombia, on August 31, 2024. - Less than three months after they entered peace talks with the government one of Colombia's biggest left-wing rebel groups claims the negotiations are "blocked", accusing left-wing President Gustavo Petro's administration of failing to meet key demands. (Photo by JOAQUIN SARMIENTO / AFP) Foto: AFP - JOAQUIN SARMIENTO

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Mientras el mundo registra el mayor número de conflictos armados desde la Segunda Guerra Mundial, Colombia retrocedió cuatro posiciones en el Índice Global de Paz 2026 y se ubicó entre los países menos pacíficos de América Latina, reflejando la persistencia de la violencia y los desafíos para consolidar la seguridad en el país.

El Índice Global de Paz (GPI) 2026, elaborado por el Instituto para la Economía y la Paz (IEP), ubica a Colombia en el puesto 141 entre 163 países evaluados. El país obtuvo una puntuación de 2,735, situándose entre las naciones con menores niveles de paz en el continente americano.

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El informe señala que el deterioro de la paz es una tendencia global. Sin embargo, la posición de Colombia refleja los persistentes desafíos internos relacionados con la violencia armada, los conflictos territoriales y la presencia de grupos ilegales en varias regiones del país.

La edición 2026 del índice advierte que el mundo atraviesa su duodécimo año consecutivo de deterioro en los niveles de paz. Los conflictos armados internos continúan siendo el principal factor detrás de esta tendencia, con un aumento sostenido de las muertes relacionadas con la violencia y una creciente participación de actores externos en conflictos nacionales.

En América Latina, Colombia aparece por detrás de países como Uruguay (43), Chile (52), Costa Rica (62), Argentina (72) y Brasil (124), y solo supera a naciones de la región con graves crisis de seguridad o inestabilidad política, como Venezuela (133), Ecuador (135) y Haití (142).

Aunque el informe no dedica un apartado específico al caso colombiano, sí destaca que el indicador de conflictos internos continúa deteriorándose a nivel global. El número de países que registraron más de mil muertes por conflictos internos alcanzó un máximo histórico en 2025, mientras que las guerras y enfrentamientos armados son cada vez más difíciles de resolver mediante acuerdos de paz.

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Los investigadores advierten que los mecanismos tradicionales para poner fin a los conflictos están perdiendo eficacia. Según el estudio, solo el 4 % de los conflictos armados estatales terminan actualmente mediante acuerdos de paz, una caída significativa frente al 23 % registrado en la década de 1970.

El contexto internacional tampoco favorece la estabilidad. El Índice Global de Paz señala que existen más conflictos activos en el mundo que en cualquier otro momento desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Además, 103 países han estado involucrados en algún tipo de conflicto externo durante los últimos cinco años, frente a 59 en 2008.

Entre los países que más preocupan al Índice Global de Paz 2026 destacan Rusia, Sudán, República Democrática del Congo, Ucrania e Israel, que ocupan los últimos cinco puestos de la clasificación. El estudio señala que las guerras en Sudán y Ucrania explican buena parte del aumento global de las muertes por conflictos, mientras que regiones como el Sahel africano, el Cuerno de África y Medio Oriente concentran algunos de los escenarios más inestables del planeta.

La clasificación de Colombia coincide con un escenario nacional marcado por el fortalecimiento de estructuras armadas ilegales en varias regiones, el recrudecimiento de enfrentamientos entre grupos criminales y las dificultades del Gobierno para consolidar su política de “Paz Total”.

El informe concluye que la paz mundial enfrenta presiones crecientes derivadas de la fragmentación geopolítica, el aumento del gasto militar y la expansión de conflictos cada vez más internacionalizados. En ese contexto, Colombia sigue enfrentando el reto de reducir la violencia interna y consolidar mecanismos efectivos de resolución de conflictos para mejorar su posición en los próximos años.

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