Colombia rompe relaciones con Irán

"Esta decisión soberana responde a los pilares que guían la política exterior del Gobierno en materia de seguridad nacional y hemisférica, y lucha contra el…

Según el comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores, la relaciones se rompieron formalmente el 19 de septiembre pasado.

La Cancillería colombiana informó este jueves la decisión del gobierno de Abelardo de la Espriella de romper relaciones con la República Islámica de Irán, en medio de su acercamiento con Israel. Asimismo, designó como grupo terrorista a la Guardia Revolucionaria.

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"Esta decisión soberana responde a los pilares que guían la política exterior del Gobierno en materia de seguridad nacional y hemisférica, y lucha contra el crimen transnacional, teniendo en cuenta presuntos vínculos del gobierno de Irán con grupos terroristas internacionales y otros grupos narcoterroristas que amenazan la seguridad del país", dice el documento.

La determinación se da a conocer en medio del acercamiento del gobierno no solo con Israel, país con el que se restablecieron y reforzaron las relaciones diplomáticas rotas en la administración de Gustavo Petro, sino con Estados Unidos, país que, al igual que Israel, libra actualmente una guerra con la República Islámica.

En su comunicado, la Cancillería asegura que "Colombia, además, tuvo en cuenta las violaciones constatadas de derechos humanos cometidas por el gobierno iraní en su territorio, los ataques verificados contra países que no son parte del conflicto en el Medio Oriente, el bloqueo al estrecho de Ormuz y la obstrucción de las autoridades a las labores del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) para verificar el alcance de su programa nuclear".

La Cancillería afirmó que estos hechos "deterioraron la confianza de Colombia con el Gobierno de la República Islámica de Irán".

En otro comunicado, dio a conocer la decisión de designar a la Guardia Revolucionaria como grupo terrorista: "Este grupo reprime a la población iraní y ataca en operaciones encubiertas, más allá de las fronteras de Irán. Colombia también consideró en su determinación que el CGRI, órgano armado de la República Islámica de Irán, se encuentra clasificado como organización terrorista internacional por la Unión Europea, Norteamérica, varios países de Medio Oriente, de América Latina y de Oceanía, entre otros".

El comunicado aclara que se mantienen las relaciones consulares, "según lo previsto en el artículo 45 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961 y el numeral 3 del artículo 2 de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963″.

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