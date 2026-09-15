Colombiano se declara culpable en EE. UU. por red de tráfico de migrantes

Linero Pinto fue extraditado desde Colombia a Estados Unidos después de ser detenido en diciembre de 2024 a solicitud del…

Luis Enrique Linero Pinto, un ciudadano colombiano de 41 años conocido como “el calvo”, se declaró culpable ante un tribunal federal de El Paso, Texas, por su participación en una organización dedicada al tráfico de personas que trasladaba migrantes desde Colombia hacia Estados Unidos. Según el Departamento de Justicia estadounidense, la operación dejó desaparecidas a unas 40 personas y a dos capitanes de embarcaciones.

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Linero Pinto fue extraditado desde Colombia a Estados Unidos después de ser detenido en diciembre de 2024 a solicitud del Gobierno estadounidense. De acuerdo con el Departamento de Justicia, su extradición fue posible gracias a la cooperación entre las autoridades de ambos países. El colombiano compareció por primera vez ante un tribunal federal en El Paso en diciembre de 2025 y ahora enfrenta una pena máxima de 20 años de prisión. La fecha de su sentencia todavía no ha sido fijada.

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Según la acusación formal y documentos judiciales citados por las autoridades estadounidenses, Linero Pinto tenía un papel dentro de una estructura que trasladaba extranjeros a través de Centroamérica y México con el objetivo de que ingresaran ilegalmente a Estados Unidos. El colombiano orientaba a los migrantes sobre cómo llegar a la isla de San Andrés, donde los recibía, organizaba su alojamiento y los trasladaba hasta embarcaciones que posteriormente partían hacia Nicaragua.

Uno de los elementos centrales de la investigación es el supuesto uso de información obtenida mediante sobornos a integrantes de la Armada de Colombia. De acuerdo con el Departamento de Justicia, Linero Pinto pagaba a miembros de esa institución para obtener información en tiempo real sobre la ubicación de embarcaciones de patrullaje entre San Andrés y Nicaragua. Esa información habría permitido a las lanchas utilizadas para transportar a los migrantes evitar ser detectadas durante el recorrido marítimo.

El caso está relacionado con una embarcación que salió de San Andrés el 21 de octubre de 2023 con aproximadamente 40 extranjeros y dos capitanes a bordo y que desapareció mientras se dirigía hacia Nicaragua. El Departamento de Justicia señala que el hombre admitió su participación en el tráfico de las personas que viajaban en esa embarcación. Las autoridades estadounidenses no informaron en el comunicado sobre la identidad o nacionalidad de los pasajeros desaparecidos ni detallaron las circunstancias exactas del naufragio o desaparición.

Linero Pinto fue acusado formalmente en octubre de 2024 por conspirar para alentar e inducir a extranjeros a viajar, ingresar y permanecer en Estados Unidos. Ahora se declaró culpable de conspiración para cometer tráfico de personas y poner vidas en peligro.

El proceso hace parte de la Operación Take Back America, una iniciativa nacional del Departamento de Justicia que, según la propia institución, busca utilizar los recursos del Gobierno estadounidense para combatir la inmigración ilegal y desmantelar organizaciones criminales transnacionales y cárteles. La operación también incluye investigaciones relacionadas con delitos migratorios y tráfico y trata de personas.

La investigación fue liderada por Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), con participación de sus oficinas en McAllen, El Paso y Cartagena, además de otras agencias estadounidenses. El Departamento de Justicia destacó especialmente la cooperación de las autoridades colombianas, que calificó como fundamental para el avance del caso.

El expediente fue coordinado por el Grupo de Trabajo Conjunto Alfa (JTFA), una unidad del Departamento de Justicia y el Departamento de Seguridad Nacional dedicada a perseguir redes de tráfico y trata de personas consideradas de alto impacto. Según el comunicado, desde su creación el grupo ha conseguido más de 483 arrestos nacionales e internacionales de líderes, organizadores y facilitadores de estas redes, más de 436 condenas en Estados Unidos y más de 371 sentencias de prisión.

El caso de Linero Pinto se suma así a los procesos que las autoridades estadounidenses adelantan contra redes transnacionales que utilizan rutas marítimas y terrestres para trasladar migrantes hacia Estados Unidos, exponiéndolos a condiciones que pueden resultar mortales.

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