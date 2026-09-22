Delisca cuestionó la forma en que se ejecutó la extradición. Según su versión, los colombianos…

"No estaban muy entusiasmados con la idea de ser trasladados a Estados Unidos", dijo Delisca, quien agregó que si hubiera dependido de ella, el traslado no se habría realizado.

Los 17 colombianos acusados de participar en el asesinato del expresidente haitiano Jovenel Moïse entraron en pánico cuando se enteraron de que serían trasladados a Estados Unidos, afirmó su abogada, Nathalie Delisca, este lunes en el programa Panel Magik, de Radio Magik9.

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Colombianos extraditados por el caso Moïse tienen pánico por lo que sigue, dice su abogada

Delisca cuestionó la forma en que se ejecutó la extradición. Según su versión, los colombianos fueron trasladados de manera forzosa y sin que se informara antes a la embajadora de Colombia en Haití, Vilma Velásquez, ni al juez de instrucción Jean Denis Cyprien, encargado del expediente en ese país.

La abogada dijo que una fuente estadounidense le había adelantado, dos semanas antes, la posibilidad de que trasladaran a parte del grupo, pero sin darle una fecha concreta. El domingos, sin embargo, se enteró de que el traslado ya era un hecho.

En la entrevista con la emisora, Delisca dijo que no veía cómo se puede continuar con dos testigos y planteó así que la extradición equivale, en la práctica, al fin de las investigaciones judiciales en Haití sobre el caso. De los sospechosos que quedaban en territorio haitiano, dijo, ya solo permanecen dos: el exalcalde de Jacmel, Macky Kessa, y Ronald Guerrier, exagente de la Unidad de Seguridad Presidencial (USP).

Los 17 colombianos, la mayoría exmilitares, permanecían detenidos en Haití desde julio de 2021 por su presunta participación en el magnicidio de Moïse, quien fue asesinado por un comando armado que irrumpió en su residencia en Puerto Príncipe.

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El pasado domingo, 20 de septiembre, fueron trasladados a Estados Unidos junto con un colombiano más, para un total de 18 personas, según confirmó el fiscal federal para el Distrito Sur de Florida, Jason Reding Quiñones, quien escribió en X que los sospechosos fueron llevados en avión militar y que "cinco años después de los hechos, continuamos llevando a los sospechosos ante las cortes estadounidenses, y no hemos terminado".

En total, 30 personas han sido acusadas en el caso. La Cancillería colombiana señaló el domingo que no tuvo incidencia en la decisión, pues la extradición fue coordinada entre autoridades haitianas y estadounidenses, pero que mantendrá la asistencia consular a los connacionales.

La justicia estadounidense ya ha condenado a cadena perpetua a cinco personas por el caso: un exmilitar colombiano, un exsenador haitiano, un empresario con nacionalidad haitiana y chilena, un militar colombiano retirado y un estadounidense de origen haitiano.

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