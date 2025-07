Columbia aceptó pagar US$200 millones para acabar con las tensiones con Trump

Ceremonia de graduación en Columbia, en el campus principal de la universidad que está ubicado en Manhattan, Nueva York. Foto: EFE - JUAN ARREDONDO / POOL

La Universidad de Columbia anunció este miércoles que acepta pagar una multa de US$200 millones para dar por cerradas las acusaciones que la administración de Donald Trump vertió contra ella por supuesto antisemitismo.

Según indicó el centro universitario en un comunicado enviado a los medios estadounidenses, ese pago se enmarca en un acuerdo que le permitirá recuperar las subvenciones y contratos que el Ejecutivo le canceló por “su pasividad ante el persistente acoso a estudiantes judíos”, según comentó la administración central.

La presidenta interina de Columbia, Claire Shipman, señaló que esta resolución “supone un importante avance tras un período de constante escrutinio federal e incertidumbre institucional”.

En las declaraciones recogidas por el diario The New York Times se lee que “el acuerdo se elaboró cuidadosamente para proteger los valores que nos definen y permitir que nuestra importante colaboración de investigación con el Gobierno federal se reactive”.

Las denuncias de antisemitismo comenzaron a aparecer en Columbia y otros campus de Estados Unidos poco después del 7 de octubre de 2023, cuando Hamás lanzó un ataque terrorista contra Israel.

La guerra declarada por las autoridades israelíes contra el grupo islamista palestino dio pie a manifestaciones antiisraelíes que no se veían en las universidades desde hace medio siglo, con Columbia en la punta de lanza.

El acuerdo resuelve más de media docena de investigaciones abiertas sobre derechos civiles en esa universidad y, según The New York Times, será supervisado por un monitor independiente acordado por ambas partes, que le informará al Gobierno sobre su progreso cada seis meses.

Columbia también pagará US$21 millones para resolver las investigaciones iniciadas por la Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo de Estados Unidos.

Según Shipman, el acuerdo restablece la gran mayoría de los US$400 millones en fondos federales para la investigación que fueron suspendidos por la administración durante la primavera, y restablece la colaboración de la universidad con el Gobierno federal.

“Es importante destacar que el acuerdo preserva la autonomía y la autoridad de Columbia en la contratación del profesorado, las admisiones y la toma de decisiones académicas”, añadió la presidenta interina.

Cuando el gobierno de Trump le retiró en marzo US$400 millones de fondos, los servicios generales administrativos precisaron que Columbia tenía comprometidos entonces US$5.000 millones federales y que esa cancelación era solo “la primera tanda de acciones”.

Shipman aclaró que el pacto alcanzado le da acceso “a la gran mayoría” de esos US$400 millones, al tiempo que “preserva la autonomía y la autoridad de Columbia en la contratación del profesorado, las admisiones y la toma de decisiones académicas”.

The New York Times destacó que la universidad se ha comprometido a cumplir las leyes que prohíben la consideración de la raza en las admisiones y la contratación, y a respetar otros compromisos para reducir el antisemitismo y los disturbios en el campus.

El diario neoyorquino subrayó que Columbia es la primera universidad en llegar a un acuerdo negociado sobre acusaciones de antisemitismo. Harvard, que llevó a los tribunales los recortes sufridos, también está negociando la restitución de sus fondos.

