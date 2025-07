Informe de Díaz‑Balart en EE. UU.: claves del documento y su impacto en Colombia

Díaz‑Balart propone recortes que ponen en juego programas clave del país, entre sus razones el “comportamiento errático” de Petro. Foto: EFE - CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH

La relación entre Colombia y Estados Unidos atraviesa un momento de tensión. Un reciente informe del congresista republicano Mario Díaz-Balart, presidente del Comité de Asignaciones de la Cámara de Representantes, advierte sobre un deterioro sostenido en la cooperación entre ambos países y propone reducir a la mitad la asistencia no militar que Washington destina a Bogotá.

El congresista Mario Díaz‑Balart presentó un informe con fuertes recortes presupuestales.

El documento advierte que estas reducciones impactarían programas sociales y de seguridad.

La propuesta generó críticas y abrió un amplio debate dentro del Congreso de Estados Unidos.

El documento se convirtió en un punto clave para las discusiones sobre las asignaciones del año fiscal venidero.

👉 ¿Por qué el informe afecta a Colombia?

El informe de Díaz-Balart cuestiona la forma en que el gobierno de Gustavo Petro está usando la ayuda de Estados Unidos, señalando que “no ha utilizado eficazmente la asistencia de Estados Unidos para promover metas y objetivos compartidos”. Por ello propone que la ayuda no militar se reduzca en un 50 % respecto al año fiscal 2025.

De aprobarse, se estima que Colombia perdería cerca de 100.000 millones de dólares en 2026, según afirma Caracol Radio. Esto terminaría afectando programas de seguridad y cooperación como control de narcóticos, financiamiento militar extranjero y otras inversiones estratégicas.

📌 ¿Qué dice el informe?

El documento fue presentado en el marco del proyecto de ley de asignaciones para el año fiscal 2026 y enviado al Comité plenario de la Cámara sobre el Estado de la Unión. Allí, Díaz-Balart expresa que se mantiene “profundamente preocupado por las políticas perjudiciales, el comportamiento errático y las relaciones maliciosas de la Administración Petro, que contradicen los intereses económicos y de seguridad de Estados Unidos”.

Seguridad, drogas y tensiones políticas

Uno de los apartados más críticos se enfoca en la situación interna de Colombia. El legislador sostiene que existe “deterioro de la seguridad y volatilidad política”, recordando el atentado del 7 de junio de 2025 contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe. Además, alerta sobre la presencia cada vez mayor de actores armados y organizaciones criminales que, según el reporte, estarían recuperando territorios previamente controlados por el Estado.

El informe también hace referencia a denuncias de consumo de estupefacientes en “las más altas esferas del gobierno”, en alusión a acusaciones contra el presidente Gustavo Petro y las solicitudes de exámenes toxicológicos promovidas por congresistas colombianos. Estas preocupaciones se suman a un llamado para que el Secretario de Estado, Marco Rubio, presente en un plazo máximo de 90 días un plan claro para la implementación de los recursos futuros, priorizando programas que enfrenten la demanda de drogas ilícitas.

Cuestionamientos al Estado de derecho

Díaz-Balart no limitó sus críticas a la seguridad. En su informe también incluyó preocupaciones por el proceso judicial contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, mencionando informes sobre irregularidades, como “vigilancia no autorizada, denegación del derecho a la defensa y conflictos de intereses”. Según el congresista, “las cuestiones de politización plantean serias preocupaciones sobre el deterioro de la independencia judicial y el Estado de derecho en Colombia”.

Con este informe, el legislador busca que Estados Unidos reevalúe el manejo de sus fondos destinados a Colombia y marque distancia de las políticas de la actual administración en Bogotá.

El congresista Díaz-Balart respondió preguntas sobre su informe

En una entrevista exclusiva con W Radio Colombia, el congresista Díaz fue cuestionado sobre la preocupante noticia de la reducción significativa de la ayuda para algunos países, entre ellos Colombia.

Durante la conversación, el periodista Julio Sánchez Cristo recordó que Colombia depende de la ayuda de Estados Unidos en áreas clave como el Plan Colombia y la lucha contra el crimen organizado. Ante este contexto, Sánchez le preguntó directamente:

¿Cuál es la razón de proponer que se reduzca la ayuda?

El congresista respondió que la ayuda a Colombia no se suspende del todo, sino que se mantiene al 100% el apoyo a las fuerzas armadas y a la Policía Nacional para combatir el narcotráfico, pero que se reducirá en un 50% el resto de los fondos destinados a otros programas.

Díaz-Balart explicó que esta decisión se da en el marco de varias preocupaciones:

“El comportamiento errático del presidente Petro, que está en desacuerdo con los intereses nacionales de seguridad y económicos de los Estados Unidos.” “El reporte de abuso de drogas en los niveles más altos del gobierno de Colombia.” “El deterioro de la seguridad pública,” especificando que “la violencia que está ocurriendo sigue incrementando,” tanto entre partidos políticos como por el aumento de grupos armados ilegales. “El deterioro en el Estado de derecho,” en donde resaltó el caso de Álvaro Uribe.

Además, el congresista subrayó su preocupación por el acercamiento del presidente Petro a grupos terroristas y regímenes antidemocráticos.

“Todo está en las manos del presidente Petro,” enfatizó Díaz-Balart, señalando que Petro parece “empecinado en destruir la relación [con Estados Unidos].”

Al ser cuestionado sobre si en su informe habría influido el hecho de que el presidente Petro lo señalara de estar involucrado en un intento de golpe de Estado en su contra, Díaz-Balart negó cualquier relación. Aseguró que esas declaraciones de Petro se deben a “una actitud errática, antisemita, y a que se está acercando a sectores más peligrosos en el mundo.”

Finalmente, el congresista mencionó que Petro incluso se habría acercado a “Hamás,” de lo cual no hay pruebas. De hecho, las declaraciones del mandatario colombiano han estado enfocadas en condenar lo que él ha llamado “el genocidio” en la Franja de Gaza.

