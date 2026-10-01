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Cómo no seducir a los latinos: lecciones de Trump y los demócratas

A un mes de las elecciones de medio término en EE. UU., los latinos le dan la espalda a Trump. ¿Y los demócratas? A largo plazo tampoco los enamoran.

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Camilo Gómez Forero
Camilo Gómez Forero
Algunos republicanos admiten que la impopularidad de Trump perjudica al Partido Republicano.
Algunos republicanos admiten que la impopularidad de Trump perjudica al Partido Republicano.
Foto: EFE - SHAWN THEW

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En noviembre de 2024, el condado de Starr, en la frontera de Texas con México y con una amplia comunidad latina, votó por un republicano por primera vez desde 1892. Fue un hito que se repitió en casi todos los análisis: los latinos se estaban inclinando a la derecha en Estados Unidos y Donald Trump había conquistado así el último bastión demócrata.

Según el análisis de votantes validados del Pew Research Center, Trump obtuvo 48 % del voto latino en 2024, frente a 36 % en 2020 y 28 % en 2016. La fórmula para ese crecimiento fue sencilla….

Camilo Gómez Forero

Por Camilo Gómez Forero

camilogomez8 cgomez@elespectador.com
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