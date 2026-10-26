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Conseguir la gobernabilidad, el próximo reto para Lula

Mientras Flávio Bolsonaro amenaza con pedir la anulación de los comicios, el mandatario tendrá que apoyarse en su experiencia para construir mayorías en un Congreso de fuerza bolsonarista.

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Redacción Mundo
AME063. SAO PAULO (BRASIL), 25/10/2026.- El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (c), habla junto al vicepresidente, Geraldo Alckmin, este domingo frente a simpatizantes que celebran su victoria, en Sao Paulo (Brasil). EFE/ Isaac Fontana
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (c), habla junto al vicepresidente, Geraldo Alckmin.
Foto: EFE - Isaac Fontana

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Ya con la victoria electoral para Luiz Inácio Lula da Silva, queda la oportunidad de comenzar a pensar en lo que vendrá de aquí en adelante. En especial si se considera en el panorama el hecho de que Flávio Bolsonaro no reconoció el resultado y eso deja un halo de duda sobre la tranquilidad que pueda existir mientras ocurre la transición entre gobiernos del mandatario de 80 años.Y es que los antecedentes no son menores. Hace cuatro años Jair Bolsonaro, padre de Flávio, hizo lo propio y eso terminó con los desmanes de enero de 2023 en el…

Por Redacción Mundo

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Comentarios
  • Fernando(6ytmj)Hace 56 minutos
    Haber sacado de la pobreza decenas de millones de personas es ya de por si un logro muy importante de Lula. Ya pasó el riesgo mayor que era un posible triunfo de la ultra derecha Bolsonarista, dispuesta como Milei y abelardo a entregar los recursos a grandes corporaciones y a destrozar el estado para poder manejarlo mejor. Era la entronización del poder corrupto a gran escala. El susto ya pasó por fortuna.
  • Eduardo(34409)Hace 4 horas
    Durante los años de gobierno en los cuales Lula Dasilva ha estado al frente de su nación , ha conseguido hacer buenos gobiernos y los opositores lo han apoyado, así que Brazil seguirá siendo la potencia que ha sido por muchos años. Gracias LUIS IGNACIO LULA DASILVA América Latina, el Caribe y buena parte del planeta, respiramos profunda y tranquilamente, lo dijo bien: BRAZIL NO ES EL PATIO TRASERO DE NADIE. BIEN DICHO.
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