De la Espriella abre su agenda en EE. UU.: así fue la primera misión del gobierno electo

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio (d), posa junto al vicepresidente electo de Colombia, José Manuel Restrepo, previo a una reunión este miércoles, en el Departamento de Estado en Washington (Estados Unidos). Foto: EFE - Lenin Nolly

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El vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, anunció este fin de semana que el equipo de empalme del próximo gobierno terminó SU agenda de trabajo en Washington, Estados Unidos, realizada por instrucción del presidente electo Abelardo de la Espriella. Según el balance publicado por Restrepo en su cuenta de X, la delegación sostuvo más de 50 encuentros con funcionarios del gobierno estadounidense, representantes de organismos multilaterales, líderes empresariales e inversionistas.

La misión, denominada por el equipo entrante como “La Patria Milagro”, tuvo como propósito establecer contactos con distintos sectores de la administración de Donald Trump y presentar la hoja de ruta económica que tendrá el próximo gobierno colombiano. En la delegación participaron, además de Restrepo, los ministros designados de Hacienda y Comercio. Uno de los encuentros que trascendió públicamente fue una reunión con representantes del Grupo Banco Mundial.

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La visita ocurre en medio de un nuevo escenario en la relación entre Bogotá y Washington. De la Espriella asumirá la Presidencia con el respaldo expresado durante la campaña por Donald Trump, quien manifestó públicamente su apoyo al entonces candidato a través de mensajes en Truth Social y lo felicitó tras su victoria en la segunda vuelta presidencial del pasado 24 de junio.

El mandatario estadounidense relacionó el triunfo de De la Espriella con la afinidad entre sus propuestas de campaña y las políticas de su administración, especialmente en temas como seguridad, lucha contra el crimen organizado y control migratorio. Este acercamiento contrasta con la relación que mantuvo Washington con el gobierno saliente de Gustavo Petro, marcada por varios episodios de tensión y por sanciones impuestas meses atrás por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro estadounidense.

En ese contexto, la gira en Washington representa el primer acercamiento formal de alto nivel del equipo del gobierno entrante con autoridades y sectores económicos estadounidenses después de las elecciones. El objetivo, según Restrepo, es aprovechar la cercanía política entre ambos gobiernos para avanzar en acuerdos de cooperación.

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El próximo paso de la agenda está previsto para el 28 de julio, fecha en la que comenzarían mesas de trabajo entre agencias estadounidenses y el equipo de empalme colombiano. De acuerdo con el vicepresidente electo, las conversaciones estarán enfocadas en seis áreas: seguridad, inversión, comercio, infraestructura, energía, tecnología y desarrollo social.

Restrepo aseguró que durante los encuentros se reafirmó el papel de Colombia como “aliado estratégico” para la estabilidad y recuperación de la región. Sin embargo, no entregó detalles sobre los países, organismos o sectores específicos que harían parte de esa estrategia, ni reveló compromisos concretos derivados de las reuniones con inversionistas y entidades multilaterales.

El vicepresidente electo cerró su balance con una frase que definió como una de las prioridades del próximo gobierno: “gobernar es ejecutar”. Según explicó, la administración entrante tendrá como objetivos centrales generar oportunidades, atraer inversión y priorizar a las familias más vulnerables.

La agenda que iniciará el próximo 28 de julio será la primera prueba para medir si los acercamientos anunciados durante la gira se traducen en compromisos concretos entre Colombia y Estados Unidos.

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