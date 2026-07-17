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Petro viajará a Estados Unidos tras tensiones con Trump: ¿cuál es el motivo?

Así lo confirmó el embajador de Colombia en Estados Unidos, Daniel García-Peña, quien dijo que el viaje se extenderá hasta el 23 de julio.

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Redacción Política
17 de julio de 2026 - 12:55 p. m.
Presidente gustavo Petro irá a Nueva York el próximo 21 de julio.
Presidente gustavo Petro irá a Nueva York el próximo 21 de julio.
Foto: AFP - LUIS ACOSTA
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Este viernes 17 de julio, el embajador de Colombia en Estados Unidos, Daniel García-Peña confirmó que el presidente Gustavo Petro viajará, luego de su último “plazoletazo” del 20 de julio, a la ciudad de Nueva York. Estará desde el 21 de julio hasta el 23 de julio en territorio estadounidense. ¿El motivo? Estará presente en la Misión Permanente de la Organización de las Naciones Unidas.

Aunque el presidente saliente aseguró que su último discurso público será el próximo 20 de julio, día de la independencia y de la posesión del nuevo Congreso, adelantará otras tareas en materia internacional luego de su última convocatoria a las calles.

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Este anuncio se da luego del asesinato del colombiano Joan Sebastián Durán Guerrero a manos del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) de Estados Unidos, ocurrido a inicios de esta semana en Biddeford, estado de Maine y de la deportación del influencer petrista “Beto” Coral.

Además, sucede días después de que el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, adelantara jornadas desde Washington con miembros del gobierno estadounidense y con sectores económicos internacionales.

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En este sentido, y aunque el mandatario colombiano ha chocado en repetidas ocasiones con su homólogo estadounidense, Donald Trump, las últimas interacciones de los mandatarios se han mantenido en buenos términos -en relación con la llamada que mantuvieron hace unas semanas para contemplar la posibilidad de que Petro salga de la lista Ofac-, pero no igual de estables que los que ya se trazan con la nueva administración.

A esto se le suma, que luego del asesinato del colombiano Durán Guerrero, Petro salió condenando lo sucedido y lanzó nuevos dardos hacia el gobierno de Estados Unidos.

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“Lo que ha ocurrido en Maine, es un asesinato a un colombiano, latinoamericano en manos del gobierno de los EE. UU. Lo mataron por creerlo un ser inferior y sin derechos y como persona tenía todos los derechos que a un ser humano se le confieren solo por nacer y era ciudadano con derechos en los EE. UU.”, señaló.

En esa línea, ordenó al servicio exterior “la acción jurídica y humana más rápida para que los asesinos paguen por su homicidio”. Y también le mandó un mensaje al magnate republicano: “Espero del presidente Donald Trump un mensaje para Colombia sobre lo sucedido”.

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“Joan Sebastián Durán, que descanse en paz. Víctima de estado por la persecución y la exclusión contra un grupo poblacional civil por razones étnicas y culturales prohibida desde los tiempos del tribunal de Nuremberg en todo el planeta”, finalizó el mandatario.

Este viaje podría ser uno de los últimos que emprenda el presidente antes de dejar su cargo el 7 de agosto, día desde el que comienza un gobierno que dará un giro radical respecto al manejo del Estado que implementó Petro durante los últimos cuatro años.

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Por Redacción Política

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GB(yq0ls)Hace 11 minutos
Está cagado este KKs Pobre miserable lleno de plata y su libertad comprometida por ladrones hampon y asesino (no olvidemos al coronelnDavila)
antonio bonilla(7747)Hace 14 minutos
Petro ya empacó las rodilleras y las orejeras para ir a arrodillársele a Trump para que lo saque de la lista clinton, porque los $ 10 mil millones que se ROBO de los fondos de la nación para pagarle a sus abogados para que lo sacaran de esa lista se perdieron porque esos abogados salieron con un chorro de babas y Petro necesita poder comprar tiquetes de avión para volarse cuando la investigación por ese robo ordene su captura.
Edgard Lopez(56726)Hace 44 minutos
Creo que dado que el HH PP no sabe como funciona una mente americana, la va a volver a cagar en gran espacio, Trump sabe que este no es un pato cojo sino un pato cuadraplejico aso que si tiene el tiempo de hablar, le mamara gallo una ultima vez y le tira que mirara el asunto, le diría que no sabia que Colombia se escribía con o y no con u, y lo devolverá convencido que es su amigo, pero en realidad una vez mas aplicara su viejo dicho, los amigos cerca, los enemigos, mas cerca
MP(39269)Hace 56 minutos
Petro tiene miedo que el gobierno de Estados Unidos lo pida en extracción por las abundantes pruebas que deben tener contra él. Además, todo el escándalo que está armando en Colombia es para presionar a de la Espriella a que acepte no extraditarlo, ni lo persiga la justicia Colombiana que tiene cientos de casos contra él esperando a que pierda su fuero presidencial. De ser Petro mi iría a refugiar a Cuba, Corea del Norte o Rusia.
  • CarlosC(n339z)Hace 14 minutos
    MP relea lo que eScribe para que se conozca a su mismo. Se dará cuenta que pertenece a " la manada". Yo estoy en desacuerdo. Usted, por ser ser humano, tiene dignidad y merecería mayor respeto. Tarde o temprano usted podrá darse cuenta de esta verdad y con inteligencia usted saldrá de " la manada". Usted me merece respeto u le deseo lo mejor.
  • Mario Reyes Becerra(8676)Hace 38 minutos
    Petro no es gallina como usted. Cobarde
Guillermo(n5sqs)Hace 1 hora
Ojalá Petro deje el megáfono en Bogotá y no haga el oso en las calles de Nueva York otra vez. O quizás la idea es convertirse en showman, que lo detengan y generar un incidente internacional como broche de oro de cierre de su administración. Este señor es un verdadero peligro, nadie sabe exactamente con que va a salir.
  • Mario Reyes Becerra(8676)Hace 35 minutos
    Las rodilleras las llevó José Manuel Restrepo. Petro lo que va a mostrar es la dignidad colombiana.
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