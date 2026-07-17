Petro viajará a Estados Unidos tras tensiones con Trump: ¿cuál es el motivo?

Presidente gustavo Petro irá a Nueva York el próximo 21 de julio. Foto: AFP - LUIS ACOSTA

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Este viernes 17 de julio, el embajador de Colombia en Estados Unidos, Daniel García-Peña confirmó que el presidente Gustavo Petro viajará, luego de su último “plazoletazo” del 20 de julio, a la ciudad de Nueva York. Estará desde el 21 de julio hasta el 23 de julio en territorio estadounidense. ¿El motivo? Estará presente en la Misión Permanente de la Organización de las Naciones Unidas.

Aunque el presidente saliente aseguró que su último discurso público será el próximo 20 de julio, día de la independencia y de la posesión del nuevo Congreso, adelantará otras tareas en materia internacional luego de su última convocatoria a las calles.

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Este anuncio se da luego del asesinato del colombiano Joan Sebastián Durán Guerrero a manos del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) de Estados Unidos, ocurrido a inicios de esta semana en Biddeford, estado de Maine y de la deportación del influencer petrista “Beto” Coral.

Además, sucede días después de que el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, adelantara jornadas desde Washington con miembros del gobierno estadounidense y con sectores económicos internacionales.

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En este sentido, y aunque el mandatario colombiano ha chocado en repetidas ocasiones con su homólogo estadounidense, Donald Trump, las últimas interacciones de los mandatarios se han mantenido en buenos términos -en relación con la llamada que mantuvieron hace unas semanas para contemplar la posibilidad de que Petro salga de la lista Ofac-, pero no igual de estables que los que ya se trazan con la nueva administración.

A esto se le suma, que luego del asesinato del colombiano Durán Guerrero, Petro salió condenando lo sucedido y lanzó nuevos dardos hacia el gobierno de Estados Unidos.

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“Lo que ha ocurrido en Maine, es un asesinato a un colombiano, latinoamericano en manos del gobierno de los EE. UU. Lo mataron por creerlo un ser inferior y sin derechos y como persona tenía todos los derechos que a un ser humano se le confieren solo por nacer y era ciudadano con derechos en los EE. UU.”, señaló.

En esa línea, ordenó al servicio exterior “la acción jurídica y humana más rápida para que los asesinos paguen por su homicidio”. Y también le mandó un mensaje al magnate republicano: “Espero del presidente Donald Trump un mensaje para Colombia sobre lo sucedido”.

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“Joan Sebastián Durán, que descanse en paz. Víctima de estado por la persecución y la exclusión contra un grupo poblacional civil por razones étnicas y culturales prohibida desde los tiempos del tribunal de Nuremberg en todo el planeta”, finalizó el mandatario.

Este viaje podría ser uno de los últimos que emprenda el presidente antes de dejar su cargo el 7 de agosto, día desde el que comienza un gobierno que dará un giro radical respecto al manejo del Estado que implementó Petro durante los últimos cuatro años.

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