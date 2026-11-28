"A mi amigo Santiago Abascal, un hombre defensor de los principios y valores fundacionales, un hombre coherente como el que más, le deseo este próximo domingo la mejor de todas las suertes. Querido amigo, España se…

El presidente Abelardo de la Espriella se metió en la campaña electoral de España para respaldar a Santiago Abascal, líder del partido de extrema derecha Vox, a dos días de las elecciones generales del domingo 29 de noviembre. El anuncio lo hizo con un video corto grabado en Bogotá, que el propio Abascal difundió en su cuenta de X.

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De la Espriella anuncia apoyo al líder de Vox, Santiago Abascal, en las elecciones de España

"A mi amigo Santiago Abascal, un hombre defensor de los principios y valores fundacionales, un hombre coherente como el que más, le deseo este próximo domingo la mejor de todas las suertes. Querido amigo, España se merece un presidente como tú", dijo el mandatario.



"¡Hoy más que nunca estoy firme por España y firme por la patria!", agregó.

Al video, Abascal respondió agradeciendo el respaldo a su "amigo".

No es la primera vez que De la Espriella toma partido en elecciones de otros países. Como presidente electo apoyó a Keiko Fujimori en Perú, que terminó ganando. Después de su posesión, el 7 de agosto, le dio una entrevista de apoyo a Flávio Bolsonaro, que luego perdió contra Lula da Silva en Brasil.

También respaldó abiertamente a la republicana María Elvira Salazar antes de las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos, lo que le valió una protesta de los demócratas. El roce se solucionó con una llamada entre De la Espriella y el demócrata de mayor rango en el Comité de Asuntos Exteriores, Gregory Meeks, quien desde el próximo año presidirá dicho comité.

En entrevista con este diario en su momento, Meeks expresó que en la llamada De la Espriella reconoció la importancia de la tradición bipartidista en la relación bilateral.

Como recuerda El País, los presidentes colombianos no solían meterse en campañas extranjeras, pero que los tres últimos, Iván Duque, Gustavo Petro y De la Espriella, rompieron esa tradición, algo que según el diario "implica enormes riesgos para la estabilidad de la política exterior".

De hecho, después de la victoria demócrata en las legislativas de Estados Unidos, el mandatario y su gabinete han suavizado algunas posturas y buscado acercarse a ese partido para proteger la alianza militar y económica con Washington.

La intromisión en el proceso electoral español llega, además, tras varios días de choques en materia internacional: primero con China por el viaje de una delegación legislativa a Taiwán y con parlamentarios británicos que manifestaron su apoyo a la implementación del Acuerdo de Paz.

España vota este domingo en unas elecciones anticipadas por el presidente del gobierno, el izquierdista Pedro Sánchez, en medio de una crisis de vivienda y de gestión migratoria, a la que se han sumado otros escándalos, como la serie de fallos técnicos en las vías férreas que se han revelado tras dos mortíferos accidentes de tren este año.

Distintos sondeos apuntan a que el Partido Popular (PP), de derecha, lideraría la votación, aunque no obtendría mayoría absoluta y necesitaría el apoyo de Vox, el partido de ultraderecha liderado por Santiago Abascal, para formar Gobierno. De concretarse ese escenario, sería la primera vez desde el restablecimiento de la democracia, tras la muerte de Francisco Franco, que la ultraderecha formaría parte del Gobierno nacional español

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