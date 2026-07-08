De la Espriella se entenderá con EE. UU. frente a Venezuela: este es el reto en la frontera

El presidente electo, Abelardo de la Espriella, lideró su primer encuentro de empalme regional en Norte de Santander. Estuvo acompañado del gobernador William Villamizar y de los 40 alcaldes del departamento, así como de varios de sus ministros designados. Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga

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El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, inició su empalme regional desde Norte de Santander, donde hizo énfasis en el tema de seguridad, sobre todo en Catatumbo. Algunos de sus ministros designados ya dieron indicios acerca de cómo será la relación con Caracas en los próximos cuatro años.

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En sus pronunciamientos ante la prensa, De la Espriella declaró a alias Alfred, del ELN, y a alias Andrey, del frente 33 de las disidencias de las FARC, objetivo militar y les dio un plazo de un mes para entregarse: “De lo contrario, vamos a ir por ustedes y les vamos a dejar caer todo el peso de la ley y del Estado de derecho”.

Vale recordar que el año pasado la guerra entre estos dos grupos armados mató civiles y provocó el desplazamiento de muchos más, y eso tuvo de fondo la compleja relación de las fuerzas ilegales con el chavimo, que durante años le ha dado beneficios a la criminalidad, de acuerdo a lo escrito en informes de Insight Crime.

La seguridad va de la mano de la inversión, y eso es lo que los habitantes de esta zona del país esperan que suceda de ahora en adelante. A pocas semanas de que De la Espriella asuma el liderazgo de la Casa de Nariño, desde ya se piensa a Venezuela como un actor clave para el desarrollo económico de Cúcuta, y de hecho varias voces le han pedido a la administración entrante mantener el flujo de las mercancías por la frontera.

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Por ejemplo, ante varios medios de comunicación, el alcalde de Cúcuta, Jorge Acevedo, no solo le pidió al mandatario electo que incluya a la ciudad en el bloque de seguridad en el que también estarán Medellín, Cali y Bogotá, sino que también expresó que De la Espriella, por su experiencia como empresario, “entiende la dinámica comercial que se puede despertar”. Según él, se están hablando temas para dinamizar el comercio entre Colombia y Venezuela.

¿Cómo será la relación de Colombia con Venezuela en el gobierno de Abelardo de la Espriella?

En declaraciones a El Espectador, Omar Bula Escobar, canciller designado, aseguró: “Colombia tiene una oportunidad única de armar una relación con Venezuela más moderna, abierta, democrática. Una oportunidad que hay que aprovechar. Venezuela tiene su propio ritmo. Estados Unidos ha sido muy claro en sus tres etapas: recuperación, estabilización y transición”.

Y es que otro miembro de su próximo gabinete mencionó que el relacionamiento de Bogotá con Caracas se hará a través de Washington. Así lo afirmó en Noticias Caracol Jorge Mora, próximo jefe de la cartera de Defensa: “Venezuela está en un proceso de transición a la democracia, y Estados Unidos está haciendo una articulación importante con el Gobierno venezolano”. Aseguró que por medio de ese relacionamiento se espera ejercer presión sobre Caracas con respecto a los ilegales que operan de lado y lado de la frontera.

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