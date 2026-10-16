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De la Espriella y Machado, en la campaña de María Elvira Salazar: ¿error de cálculo?

La han llamado “la mejor amiga de Colombia” y una “aliada leal de Venezuela”. Sin embargo, la congresista estadounidense María Elvira Salazar ha tomado decisiones que perjudican a la comunidad de estos dos países en Florida. ¿Por qué la apoyan si, además, no tendría efecto?

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Camilo Gómez Forero
Camilo Gómez Forero
Abelardo de la Espriella y María Corina Machado le dieron su apoyo a María Elvira Salazar.
Abelardo de la Espriella y María Corina Machado le dieron su apoyo a María Elvira Salazar.

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María Elvira Salazar, la representante republicana por el Distrito 27 de Florida, no la está pasando nada bien. A menos de tres semanas de las elecciones de medio término de Estados Unidos, en las que se juega su cuarta reelección, la congresista aventaja apenas por un punto a su principal rival, el demócrata Eliott Rodríguez. Algunas encuestas incluso los ponen en empate. Para ella, esta es una catástrofe, pues hace solo dos años ganó el mismo distrito por una ventaja de 20 puntos. ¿Qué le pasó?

“Aquí todos tenemos a un familiar, a un amigo,…

Camilo Gómez Forero

Por Camilo Gómez Forero

camilogomez8 cgomez@elespectador.com
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Comentarios
  • Juancho(17942)Hace 11 minutos
    Amanecerá y veremos, pero esa queja que a cada persona le agredieron los del ICE a un conocido, a un amigo o a un pariente. Dicen que votaran por Ma. Elvira los ultrarepublicanos, o sea los gusanos -cubanos.
  • baltasar(622)Hace 16 minutos
    Camilo: La intervención del emergente GRAN DICTADOR Abelardo de la Espriella en las elecciones de USA,no es "un error de cálculo",es consustancialidad ,con su soberano Emperador de América Trump ,como su fiel vasallo.La ultraderecha colombiana,aterrorizada ante la posibilidad de no recuperar el poder del Estado,que siempre lo han colocado al servicio de sus intereses económicos y para su usufructo,acudió a un oportunista filibustero norteamericano ,experto en marketing Digital para lograrlo.
  • German(4qy8g)Hace 31 minutos
    Los republicanos abandonan el barco: se lanzan por la borda. De la Espriella y Machado siguen apostándole al caballo perdedor.
  • CARLOS(lcggj)Hace 35 minutos
    Evidentemente, ABELARDO DE LA ESPRIELLA, se equivoca, comete un craso error, al entrometerse en las elecciones del próximo mes de noviembre en los Estados Unidos. Su estupidez es innegable, máxime si se tiene en cuenta que, la administración TRUMP, entró en barrena de manera irreversible. Debe corregir esa actitud, empezando por dejar de imitar a su "amo".
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