De la Espriella y Machado, en la campaña de María Elvira Salazar: ¿error de cálculo?

María Elvira Salazar, la representante republicana por el Distrito 27 de Florida, no la está pasando nada bien. A menos de tres semanas de las elecciones de medio término de Estados Unidos, en las que se juega su cuarta reelección, la congresista aventaja apenas por un punto a su principal rival, el demócrata Eliott Rodríguez. Algunas encuestas incluso los ponen en empate. Para ella, esta es una catástrofe, pues hace solo dos años ganó el mismo distrito por una ventaja de 20 puntos. ¿Qué le pasó?

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“Aquí todos tenemos a un familiar, a un amigo, a un vecino o a un compañero de trabajo que se está viendo afectado por la persecución del ICE”, asegura a El Espectador Adelys Ferro, directora ejecutiva del Venezuelan American Caucus.

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Según Ferro, Salazar tiene responsabilidad directa en esto. Su voto fue clave para aprobar la ley de Trump que recortó los subsidios de salud y de Medicaid.

“Su distrito es de los más afectados en todo el país, y ella no hizo nada”, sostiene. “La gente está harta de que le mientan, y la congresista es quizá la que más nos miente… por eso los márgenes con los que ganaban los republicanos en este distrito no se van a repetir”, agrega.

Para intentar levantarse entre la comunidad latina, que puede ser decisiva, a Salazar llegó a apoyarla la “caballería pesada”. Primero, la lideresa venezolana y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, le mostró su apoyo, señalando que “ha sido una aliada firme y leal a la causa de la libertad de Venezuela”. Luego vino un mensaje del presidente colombiano Abelardo de la Espriella, quien dijo el lunes que Salazar es “la mejor amiga de Colombia en el Congreso de Estados Unidos”.

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La pregunta es obvia: ¿qué ha hecho Salazar por la comunidad colombiana y venezolana para que dos de sus máximos referentes políticos salgan a apoyarla con vehemencia? La respuesta tiene más grises de lo que sugieren los mensajes de Machado y De la Espriella.

Si bien Salazar impulsó con dos demócratas una ley para darles el TPS a los venezolanos y ha defendido a Machado en el Congreso desde 2023, también votó la ley de Donald Trump que financió las redadas del ICE, que incluyó además un impuesto del 1 % a las remesas, la plata que los colombianos y venezolanos de su distrito les mandan a sus familias.

Según Ferro, cuya organización participó en la demanda contra la decisión de Trump de quitarles el TPS, a Salazar se le pidió en tres ocasiones que firmara un documento de apoyo ante la Corte Suprema para darle un carácter bipartidista a la defensa de los venezolanos.

“Ni siquiera nos atendió el teléfono”, asegura.

En septiembre, como presidenta del subcomité para el Hemisferio Occidental de la Cámara de Representantes, encabezó además el bloqueo de una citación de los demócratas para pedir explicaciones sobre el acuerdo petrolero de Trump con el gobierno interino de Delcy Rodríguez.

“Salazar, como presidenta del subcomité de la Cámara para el Hemisferio Occidental, tiene la responsabilidad de exigir esa rendición de cuentas”, señaló el rival demócrata Elliott Rodríguez a El Espectador. “Venezuela sigue bajo un régimen autoritario, que se mantiene con el apoyo de Trump y el silencio cómplice de Salazar. El pueblo venezolano merece democracia, libertad y rendición de cuentas, no promesas políticas vacías”, remató.

De acuerdo con Ferro, Rodríguez es “un gran candidato”. Como Salazar, es hijo de cubanos y fue periodista. Durante décadas presentó noticias en la televisión de Miami, lo que le da un reconocimiento de nombre que pocos rivales de la congresista han tenido.

“Lo que mejor tiene es que es un candidato moderado, de centro”, afirma Ferro. “No se le puede tildar ni de socialista ni de comunista, que son los adjetivos preferidos que utilizan ellos cada vez que uno habla de las políticas que uno apoya”.

Ferro dice, además, que no cree que los apoyos tengan efecto: “La verdad es que un video de María Corina Machado o De la Espriella no va a hacer que cambie el voto”, explica. “Quien ya está convencido de votar por María Elvira Salazar, está convencido, y quien sabe quién es y no va a votar por ella, tampoco.

Donde sí movió el avispero fue en Washington. El congresista Gregory Meeks, el demócrata de mayor rango en el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara, fue tajante: “Que un líder extranjero interfiera en las elecciones estadounidenses es inaceptable”.

Ranking Member @RepGregoryMeeks issued the following statement after Colombian President Abelardo de la Espriella weighed in on U.S. House elections: pic.twitter.com/O2bFcOMreB — House Foreign Affairs Committee Dems (@HouseForeign) October 15, 2026

El mensaje no es menor: si los demócratas recuperan la Cámara, Meeks sería, con toda probabilidad, el presidente de ese comité. Por eso, el apoyo de De la Espriella y Machado se lee entonces, para varios analistas, como un error de cálculo. Fue un respaldo en una clave más personal. Salazar hizo campaña por De la Espriella desde enero, viajó a Barranquilla para respaldarlo en la segunda vuelta y firmó una carta a Washington para defenderlo. Él y la primera dama, Ana Lucía Pineda, según registros de la Comisión Federal de Elecciones, le han donado dinero a Salazar desde 2018. Es una alianza de vieja data, al igual que con Machado.

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La apuesta que hicieron ambos es de alto riesgo. Si los demócratas ganan la Cámara, que es el escenario más probable, la presidencia del subcomité pasaría, con toda probabilidad, a Joaquín Castro, el demócrata que intentó investigar el acuerdo con Delcy que Salazar bloqueó. Es decir, hay un cambio de poder importante.

Ferro asegura que los demócratas quieren más transparencia en el proceso de transición para Venezuela, lo que chocará con la agenda que lleva hoy la Casa Blanca. Rodríguez, por otro lado, da un parte de tranquilidad y dice que, de ser elegido, trabajará “con el presidente De la Espriella y su gobierno en todo aquello en lo que nuestros países compartan intereses. Colombia es un socio importante de Estados Unidos, y esa relación no puede reducirse a un respaldo político”.

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“La política exterior de Estados Unidos hacia Colombia debe guiarse por nuestros intereses nacionales a largo plazo, no por quién ocupe la presidencia de un subcomité del Congreso”, agrega.

Sin embargo, no deja de lanzar una pulla por los respaldos a su rival al manifestar que “los votantes decidirán quién los representa en Washington, no líderes políticos extranjeros que están desconectados de las dificultades cotidianas de nuestra comunidad”. “Los respaldos extranjeros no ponen comida en la mesa, ni bajan el precio de la gasolina, ni pagan las cuentas”, remató.

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