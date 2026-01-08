Renee Nicole Good, la ciudadana que un agente de ICE mató en Minneapolis

Renee Nicole Good murió tras ser baleada por un agente del ICE en Minneapolis. La imagen fue tomada de la cuenta de X @Rahul_AJ_1990. Foto: Redes S

Este miércoles 7 de enero por la tarde, Renee Nicole Good, ciudadana estadounidense de 37 años oriunda de Colorado, falleció tras recibir múltiples disparos de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Según vecinos que presenciaron el ataque y el momento de su muerte, Good era una madre amorosa y se desempeñaba como poeta. Su familia atraviesa un estado de shock tras el repentino ataque que los separó.

“Renée era una de las personas más amables que he conocido. Era sumamente compasiva”, declaró su madre, Donna Ganger, al Minnesota Star Tribune. “Ha cuidado de personas toda su vida. Era amorosa, comprensiva y cariñosa”.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, aseguró que el agente de ICE disparó para “salvarse”, al afirmar que la víctima intentó arrollar a un agente con su vehículo antes de que este respondiera con disparos. Sin embargo, esta versión es cuestionada por los testigos.

Funcionarios estatales y locales rechazaron con vehemencia la afirmación de que el tiroteo —captado en video— haya ocurrido en defensa propia. El hecho se produjo en medio del despliegue de unos 2.000 agentes federales esta semana, parte de la ofensiva nacional de la administración Trump contra la inmigración irregular, y tras denuncias de fraude en programas de asistencia social en la comunidad somalí de Minneapolis, según CNN.

👉 “Era una persona maravillosa”: ¿quién era Renee Nicole Good?

La mujer nació en el estado de Colorado, pero se mudó a Minneapolis el año pasado junto a su pareja. Era madre de tres hijos: dos adolescentes de 15 y 12 años, y un niño de 6 años que murió en 2023, según el Star Tribune.

Tras pasar gran parte de su vida en Colorado, se trasladó temporalmente a Kansas para vivir con sus padres luego de la muerte de su esposo, un veterano militar, relató su padre, Tim Ganger, al Washington Post.

“Tuvo una buena vida, pero también una vida difícil. Era una persona maravillosa”, afirmó.

Uno de sus vecinos aseguró que la víctima “no era terrorista ni extremista”.

“Era simplemente una madre que amaba a sus hijos y a su esposo”, dijo Joan Rose a KMBC.

En redes sociales, se describía como “poeta, escritora, esposa y madre”, según la AP. Recientemente compartió en Instagram que estaba “viviendo Minneapolis”, acompañado de un emoji de la bandera del orgullo.

La mujer era cristiana devota y participó en misiones juveniles en Irlanda del Norte durante su juventud, según declaró su exesposo a la AP. Amaba cantar, formó parte de un coro en la secundaria y estudió canto en la universidad.

Estudió en la Universidad Old Dominion, en Virginia, donde obtuvo su título en inglés en diciembre de 2020, de acuerdo con un comunicado oficial del presidente de la institución, Brian O. Hemphill.

“Este es otro claro ejemplo de que el miedo y la violencia se han vuelto, lamentablemente, comunes en nuestra nación. Esta tragedia refleja la profunda tensión que se vive en innumerables comunidades de todo el país”, señaló la universidad en su comunicado.

🔍 Luto en su vecindario y protestas en su honor

A primera hora de la mañana, hora local, decenas de manifestantes se concentraron frente al Bishop Henry Whipple Federal Building, el edificio federal donde se encuentran los agentes antiinmigración.

“Asesinos”, “Están matando a estadounidenses”, gritaron los manifestantes a los agentes, que formaron una barrera humana para proteger los accesos al edificio.

A lo largo de la mañana, varios manifestantes se han enfrentado con los agentes federales acusándoles de “asesinos” y les han pedido que se marchen de la ciudad como también les requirió el alcalde, Jacob Frey, tras conocer el incidente.

Al conocerse la muerte de Good, cientos de personas se concentraron en la calle donde había sucedido y estuvieron protestando y honrando a la víctima durante una vigilia que duró toda la noche.

