Delcy Rodríguez confirmó que Alex Saab sale del gabinete ministerial: esto se sabe

El hoy preso líder del régimen venezolano, Nicolás Maduro (i) acompañado del ministro de Industrias y Producción Nacional, Alex Saab (c), y la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, quien asumió el cargo de jefa interina de Venezuela. Foto: EFE - Palacio de Miraflores

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció este viernes la fusión del Ministerio de Industrias y Producción Nacional con el de Comercio Nacional en una “nueva instancia” que dirigirá Luis Antonio Villegas, con lo que sustituye del gabinete al empresario Alex Saab, colaborador cercano del presidente Nicolás Maduro.

El anuncio lo hizo en su cuenta de Telegram, donde expresó su agradecimiento a Saab por “su labor al servicio de la Patria” y aseguró que “asumirá nuevas responsabilidades”.

Villegas ya se desempeñaba como ministro de Comercio Nacional desde su designación, por parte de Maduro, en febrero de 2024.

Saab, por su parte, había sido designado por Maduro al frente del Ministerio de Industrias y Producción Nacional en octubre de 2024. Antes del nombramiento se desempeñaba como presidente del Centro Internacional de Inversión Productiva de Venezuela.

Este empresario, nacido en Barranquilla (Colombia) y de origen libanés, fue detenido en Cabo Verde en 2020 y posteriormente extraditado a Estados Unidos, donde la Justicia lo acusó de conspiración para lavado de dinero y de ser “testaferro” del Gobierno venezolano.

Por este caso, estuvo preso en Estados Unidos desde octubre de 2021 hasta diciembre de 2023, tras un perdón presidencial firmado por el entonces mandatario de EE. UU., Joe Biden. En marzo de 2024, la Justicia estadounidense desestimó los cargos contra Saab.

Durante su detención, su esposa, la italiana Camilla Fabri, se convirtió en la imagen de la campaña por su liberación que emprendió el Gobierno de Maduro. En la actualidad, Fabri encabeza la Misión Vuelta a la Patria, el programa estatal que gestiona las repatriaciones de migrantes venezolanos.

Aunque siempre mantuvo un bajo perfil como empresario, Saab cobró reconocimiento luego de que en 2017 la exfiscal venezolana Luisa Ortega lo acusara de ser uno de los testaferros de Maduro.

En los últimos años se le ha vinculado con varias empresas, entre ellas Group Grand Limited (GGL), acusada de suministrar con sobreprecios a la Administración de Maduro alimentos y víveres para los gubernamentales Comités Locales de Abastecimiento y Producción.

Sin embargo, la denuncia inicial la hizo el portal dedicado al periodismo de investigación Armando.info, que señaló meses antes que Saab formaba parte entonces de una red de lavado de activos que obtuvo millonarios recursos por la exportación ficticia de alimentos a Venezuela.

Los otros cambios en el gabinete de Nicolás Maduro

En sus primeros diez días como mandataria encargada, tras la captura de Maduro por parte de fuerzas estadounidenses durante el ataque militar a Caracas, Delcy Rodríguez ha anunciado varios cambios ministeriales.

Este viernes designó a Freddy Ñáñez como ministro de Ecosocialismo, a Aníbal Coronado como nuevo titular de Transporte y a Miguel Ángel Pérez Pirela al frente del despacho de Comunicación e Información.

También nombró días atrás como ministro del Despacho de la Presidencia al capitán Juan Escalona, miembro del equipo de seguridad de Maduro, y al expresidente del Banco Central Calixto Ortega como nuevo vicepresidente de economía sectorial.

Asimismo, destituyó al jefe de Seguridad del mandatario, el mayor general Javier Marcano Tábata, y nombró en su lugar al general Gustavo González López como comandante de la Guardia de Honor Presidencial y titular de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM).

