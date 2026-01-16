“El coraje de Trump no será olvidado por los venezolanos”: Machado en la medalla del Nobel

María Corina Machado le entrega la medalla del Nobel de Paz a Donald Trump con una nota de agradecimiento. Foto: EFE - White House / Daniel Torok / EFE

En la medalla del Premio Nobel de Paz que la líder opositora venezolana, María Corina Machado, le entregó al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se lee un mensaje que ella le dejó al dirigente republicano. A pesar de las críticas que eso ha provocado, incluso desde el comité noruego, que dijo que ese reconocimiento es intransferible, ella le entregó la medalla con una nota de agradecimiento.

“Para el presidente Donald Trump, en forma de gratitud por su extraordinario liderazgo en la promoción de la paz a través de la fuerza, por una diplomacia avanzada y defender la libertad y la prosperidad”, escribió Machado, quien más abajo agregó que es un “símbolo personal de gratitud, en reconocimiento a la acción decisiva de Trump para asegurar una Venezuela libre. El coraje de Estados Unidos y de su presidente no será olvidado por los venezolanos”.

Este gesto se dio en un momento crítico para la opositora, que fue excluida de los planes inmediatos del republicano tras la captura de Nicolás Maduro, quien está recluido en una cárcel de Nueva York con acusaciones de narcotráfico.

Es decir, ella está en la tarea de ganar el apoyo estadounidense. A las afueras del Capitolio, en Washington, expresó: “Le transmití el compromiso que hay en la sociedad venezolana para luchar a favor de una transición que permita no solamente construir instituciones democráticas, sino también atender lo más importante: nuestra gente”.

