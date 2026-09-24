Rodríguez asumió el poder de forma interina en enero, tras la caída en un operativo militar estadounidense de Nicolás Maduro, de quien era vicepresidenta, en un gobierno acusado de fraude electoral en 2024. Maduro permanece detenido…

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, dijo este miércoles durante su intervención en la Asamblea General de las Naciones Unidas que en su país habrá elecciones con condiciones de igualdad "para todos" y exaltó el diálogo político iniciado con un sector de la oposición para avanzar en ese sentido.

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Delcy Rodríguez habló de elecciones en Venezuela ante la ONU, pero no dio ninguna fecha

Rodríguez asumió el poder de forma interina en enero, tras la caída en un operativo militar estadounidense de Nicolás Maduro, de quien era vicepresidenta, en un gobierno acusado de fraude electoral en 2024. Maduro permanece detenido en Nueva York, a pocos kilómetros de la sede central de la ONU, por cargos de narcoterrorismo.

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"En Venezuela habrá elecciones y en esa dirección hemos iniciado un diálogo político con sectores de la oposición (…) en igualdad de condiciones para todos", dijo Rodríguez en su primera intervención como encargada en la sesión de la ONU.

Sin precisar una fecha para la elección, Rodríguez fue insistente en que se darán garantías para "todas las fuerzas políticas".

"Una elección debe ser una solución no un generador de conflictos irreconciliables", añadió la líder chavista que ha sido cuestionada por diversos sectores de la sociedad civil que demandan comicios presidenciales tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos el 3 de enero.

Desde esa fecha, Rodríguez ha gobernado bajo presión de Estados Unidos, país con el que ha firmado acuerdos como el histórico pacto petrolero que da a Washington acceso a 65.000 millones de barriles de reservas de crudo, mientras la líder interina afronta cuestionamientos sobre su legitimidad por no haber sido electa por votación popular.

Durante su discurso de 18 minutos, resaltó que Venezuela inició "un proceso de transformación democrática institucional y verificable para construir un país más libre para todos y más reconciliado consigo mismo".

La presidenta encargada llegó la madrugada del lunes a Nueva York para asistir al 81.ª periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU y sostuvo un histórico encuentro este martes con el presidente Donald Trump, casi nueve meses después del ataque militar estadounidense en Caracas, que según dijo el régimen en ese momento dejó 100 muertos.

En su discurso, por cierto, no nombró a Maduro ni se refirió a la operación estadounidense.

La reunión con Trump se dio en el lujoso hotel Lotte Palace, en el marco de una recepción ofrecida por Trump a mandatarios extranjeros con motivo de la Semana de Alto Nivel de la ONU, en una cita impensable pocos meses atrás, cuando Washington y Caracas mantenían rotas sus relaciones diplomáticas desde 2019.

El mismo día, trascendió en medios de comunicación que la líder opositora María Corina Machado trató tres veces esta semana de ingresar a Venezuela, de donde salió en diciembre pasado a recibir el Premio Nobel de Paz, pero sus intentos fueron frustrados. Machado ha sigo apartada por Washington del plan de transición que ha iniciado para Venezuela.

Sobre la reunión entre Trump y Rodríguez, el secretario de Estado, Marco Rubio, aseguró este miércoles que el encuentro fue breve pero que, entre otras cosas, hablaron sobre elecciones en Venezuela.

Rubio explicó en un rueda de prensa, un día después del primer encuentro entre ambos desde el arresto de Nicolás Maduro en Caracas, que hablaron de cómo reconstruir la economía venezolana y de la transición política.

"No solo queremos que haya elecciones libres y justas, sino que exista una república duradera. Lo que amenazaría una república duradera en Venezuela sería que alguien resulte elegido y herede una catástrofe económica y social absoluta", declaró Rubio.

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Durante su estadía en Nueva York, Rodríguez se ha reunido con directivos de multilaterales financieras como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y con varios jefes de Estado, entre ellos el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Su agenda diplomática ha provocado protestas tanto en Nueva York como en Caracas por parte de venezolanos que dicen no sentirse representados por ella. La oposición insiste en que su vicepresidencia y posterior interinato fueron producto de un fraude, mientras simpatizantes del chavismo se sienten traicionados y la tachas de "arrodillada" con Washington.

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