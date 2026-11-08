Demócratas alistan juicios políticos al gabinete de Trump: Pete Hegseth, el primero

Jeffries, representante federal de Nueva York que probablemente será el nuevo presidente de la Cámara baja, expresó en una entrevista con ABC News su apoyo a la resolución que el congresista republicano Thomas Massie presentará esta semana para enjuiciar al…

El líder de los demócratas en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Hakeem Jeffries, respaldó este domingo un juicio político contra el secretario de Guerra, Pete Hegseth, lo que ocurriría cuando su partido asuma la mayoría del Congreso tras las elecciones de medio mandato.

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Jeffries, representante federal de Nueva York que probablemente será el nuevo presidente de la Cámara baja, expresó en una entrevista con ABC News su apoyo a la resolución que el congresista republicano Thomas Massie presentará esta semana para enjuiciar al funcionario encargado de la ofensiva estadounidense contra Irán.

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"El supuesto secretario de Defensa ha abusado de su poder, ha socavado nuestra seguridad nacional y orquestado esta imprudente y costosa guerra elegida en Irán, lo que ha disparado los precios para el pueblo estadounidense y ha hecho al país menos seguro. Pete Hegseth se tiene que ir", declaró en ‘This week’.

El congresista anticipó que "habrá un increíble apoyo para esta resolución" entre los demócratas, quienes conversarán sobre el tema el martes cuando se reúnan en Washington por primera vez desde la elección de mitad de mandato del martes pasado en la que recuperaron la mayoría en ambas cámaras del Congreso.

Las declaraciones de Jeffries reflejan los crecientes llamados de los demócratas a indagar a funcionarios del presidente estadounidense, Donald Trump, tras ganar los comicios, en los que el rechazo a la corrupción y la guerra contra Irán estuvieron entre las prioridades de los votantes, según coinciden las encuestas.

Aunque los demócratas no se han comprometido a buscar un nuevo juicio político (‘impeachment’) contra Trump como en el primer mandato, sí han expresado interés en indagar a miembros de su gabinete, como Hegseth, a quien responsabilizan por "el caos" e inflación que desató la guerra contra Irán desde febrero pasado.

Tras los comicios, ha habido cambios de personal en la Casa Blanca, como el ascenso el viernes del polémico asesor antiinmigrante Stephen Miller como nuevo jefe de gabinete de Trump, en reemplazo de Susie Wiles, considerada una interlocutora del sector privado con el mandatario, según la prensa especializada.

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