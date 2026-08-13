Denuncian escasez de comida y crisis de salud mental en un portaaviones de EE. UU.

El portaaviones de la clase Nimitz USS Abraham Lincoln, atracado en Port Klang, a las afueras de Kuala Lumpur, Malasia, el 26 de noviembre de 2024. Foto: EFE - FAZRY ISMAIL / POOL

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Los demócratas del Congreso de Estados Unidos exigieron respuestas el miércoles sobre las condiciones a bordo del USS Abraham Lincoln, tras informes de escasez de alimentos, problemas de fontanería y crisis de salud mental durante el despliegue de ese portaviones.

El USS Abraham Lincoln partió de San Diego, California, el 21 de noviembre de 2025 para cumplir una misión en el mar de China Meridional. Fue desviado hacia Oriente Medio antes de los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel contra Irán que el 28 de febrero desataron la guerra.

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En una carta dirigida el miércoles al secretario de Defensa, Pete Hegseth, el senador Richard Blumenthal pidió que la Marina rinda cuentas por las condiciones a bordo del portaviones, que “ha estado desplegado más de 250 días” y sin tocar tierra “en más de 200 días, lo que establece un récord”.

Por su parte, el senador Ruben Gallego pidió en la red social X “una visita oficial de supervisión con la delegación bipartidista del Senado al USS Lincoln para investigar las alarmantes condiciones denunciadas”.

En dos reuniones recientes, familiares discutieron con el alto mando de la Marina por las difíciles condiciones —incluida la escasez de alimentos— que afrontan los 5.000 marineros e infantes de Marina a bordo del Lincoln y exigieron saber cuándo regresarían sus seres queridos a casa, informó MSNOW.

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Algunos denunciaron graves problemas de salud mental y intentos de suicidio a bordo.

“Las historias de miembros de la tripulación que amenazan con lanzarse del barco son una señal de alarma aterradora sobre lo grave que se ha vuelto la situación: duchas con moho, agua caliente intermitente, comidas y jabón racionados, baños averiados y extenuantes turnos de 12 a 16 horas sin días libres”, escribió Gallego en su publicación del miércoles.

“La forma en que (el presidente estadounidense Donald Trump) está tratando a nuestros militares mientras lleva a cabo esta guerra ilegal no solo es repugnante, es peligrosa”, aseguró.

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