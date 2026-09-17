 

Publicidad
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

EE. UU. aceleró la deportación a Ecuador de un crítico de Noboa, pese a temores de tortura

Una revisión del Times sobre el arresto y la deportación del exministro del Interior ecuatoriano José Serrano resalta cómo el gobierno de Trump ha tomado el control del sistema de tribunales de inmigración de la nación.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.

The New York Times
17 de septiembre de 2026 – 06:00 p. m.
José Serrano
José Serrano en 2018, cuando era presidente de la Asamblea Nacional de Ecuador. Ahora está recluido en una prisión de máxima seguridad en el país. Jose Jacome/EPA, vía Shutterstock

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

/

Por: Nicholas Nehamas, José María León Cabrera, Hamed Aleaziz y Genevieve Glatsky | The New York Times

Un destacado exfuncionario del gobierno de Ecuador fue deportado el mes pasado en una medida inusual por parte de las autoridades de inmigración de Estados Unidos, quienes revocaron un fallo que había bloqueado su expulsión porque podría enfrentar tortura en su país de origen.

El exfuncionario, José Serrano, se encuentra recluido en una prisión de máxima seguridad en Ecuador, donde le dijeron que se compartiría con el presidente de Ecuador,…

Por The New York Times

Conoce más

Temas recomendados:

Donald Trump

El mundo hoy

Estados Unidos

Noticias el mundo

Noticias hoy

PremiumEE

Últimas Noticias

últimas noticias en el mundo
Síguenos en Google Noticias

 

Comentarios
Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Publicidad
Publicidad

 

 

Publicidad

Inscríbete a nuestros newsletters

Lo bueno que es estar informado y de una manera diferente desde tu correo electrónico.

Selecciona los newsletters que quieres recibir
Al inscribirte, aceptas nuestros T y C y nuestra Política de privacidad.
Infórmate rápido