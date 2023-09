Derecho al veto es una “herramienta legítima”: Rusia se defiende frente a Ucrania

El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, se defendió frente a las declaraciones de Ucrania, que pidió que se le quitara el derecho al veto. Foto: EFE - YURI KOCHETKOV

El derecho de veto de Rusia en el Consejo de Seguridad de la ONU es un instrumento jurídico “legítimo” que ostentan los cinco miembros permanentes de esta instancia, afirmó el miércoles el ministro ruso de Asuntos Exteriores, Serguéi Lavrov.

“El recurso del derecho de veto es una herramienta legítima estipulada en la Carta de Naciones Unidas”, dijo el jefe de la diplomacia rusa en el Consejo de Seguridad, después de que el presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, reclamó que se le retirara a Moscú.

La intervención de Rusia vino después de que Ucrania y Estados Unidos le acusaran de perpetuar crímenes diariamente en la guerra. Los dos Estados hicieron un llamado al Consejo de Seguridad a condenar las acciones de Rusia en la invasión al territorio ucraniano.

¿Qué dijo Estados Unidos?

El jefe de la diplomacia estadounidense, Antony Blinken, acusó el miércoles a Rusia de perpetrar “crímenes contra la humanidad a diario” en su guerra en Ucrania. Además, agradeció al presidente Volodímir Zelenski por recordar “lo que está en juego, no solo para Ucrania, sino para todos”.

“Desde la cómoda distancia de este lugar es fácil olvidar lo que pasan las víctimas ucranianas de la ofensiva rusa”, afirmó.

Blinken habló de los bombardeos rusos a estructuras ucranianas y sobre las declaraciones del presidente ruso, Vladimir Putin, quien dijo que la guerra tenía como fin “borrar a Ucrania del mapa como un país soberano y restablecer el imperio perdido de Rusia”.

El secretario de Estado estadounidense afirmó que Ucrania solo se estaba defendiendo, mientras que el gobierno ruso había violado los principios de la ONU, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el derecho internacional humanitario y las resoluciones del Consejo de Seguridad.

“Rusia perpetra crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad en Ucrania casi a diario”, afirmó ante el Consejo de Seguridad de la ONU después de la intervención del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.

Blinken también recordó las amenazas nucleares por parte de Rusia, que son un riesgo que podría traer “consecuencias catastróficas”. Además, mencionó que el gobierno de Putin usa el hambre como arma, bloqueando el comercio de los granos ucranianos y bombardeando los campos de cultivo en Ucrania.

El funcionario también pidió que la guerra en Ucrania y la lucha contra el cambio climático sean tomados con la misma importancia, pues responsabilizar a Rusia de sus crímenes no distrae a los gobiernos de cumplir con sus obligaciones con la agenda de la reunión de la ONU.

“Tenemos que mandar un mensaje, no solo a Rusia, sino a todos los agresores: no nos quedaremos de brazos cruzados cuando se pongan en tela de juicio las normas que todos acordamos. No sólo para evitar conflictos, inestabilidad y sufrimiento, sino para sentar las bases de todo lo que podemos hacer para mejorar la vida de las personas”, aseguró Blinken.

