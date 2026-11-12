Derrumbe en Nueva York: consulado de Colombia confirma tres connacionales muertos

“Entre las personas fallecidas se encuentran tres ciudadanos colombianos: dos menores de edad y un adulto”, dice el comunicado. Según el texto, el cónsul general, Camilo Louis, y su equipo…

Tres ciudadanos colombianos, dos de ellos menores de edad, están entre las ocho personas que murieron el miércoles 11 de noviembre en el derrumbe de un edificio residencial de tres pisos en Flatbush, Brooklyn (Nueva York), según pudo confirmar el Consulado de Colombia en esa ciudad. Además, una colombiana resultó herida y está recibiendo atención médica.

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“Entre las personas fallecidas se encuentran tres ciudadanos colombianos: dos menores de edad y un adulto”, dice el comunicado. Según el texto, el cónsul general, Camilo Louis, y su equipo “mantienen un seguimiento permanente de la situación y están en comunicación con las autoridades locales”.

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"El consulado expresa su solidaridad y profundo pesar a los familiares de las víctimas mortales y a todas las personas afectadas por esta tragedia", agregó Louis en su comunicado.

También señala que el consulado está en contacto con los familiares, “brindándoles asistencia y acompañamiento en este difícil momento”.

Según la prensa local, el edificio cayó sobre una obra de excavación vecina, y las autoridades investigan si esos trabajos causaron el colapso.

El consulado no reveló los nombres de las víctimas, aunque en la lista que fuentes policiales entregaron a CNN aparecen solo dos menores identificados como Kevin Santiago Reyes Gonzalez, de 10 años, y Nicole Daniela Salvala Rodriguez, de 9.

Para los connacionales y sus familias, el consulado habilitó la línea de emergencia +1 646 510 1182 y los correos cnuevayork@cancilleria.gov.co y contactenos@cancilleria.gov.co.

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Víctimas de toda Latinoamérica tras derrumbe en Brooklyn

Los colombianos no son los únicos migrantes entre las víctimas de esta tragedia. El consulado de Ecuador confirmó la muerte de José Luis Caguana Cosquillo, de 26 años, y Gabriel Siguencia, de 22, un carpintero que, según sus familiares, había empezado a trabajar en la obra unas dos semanas antes.

“Eran nuestros amigos y vecinos, padres e hijos, familias jóvenes que construían sus vidas en nuestra ciudad e inmigrantes de México, Colombia, Ecuador, Trinidad y otros lugares”, dijo el alcalde Zohran Mamdani. En Flatbush, según un informe de la ciudad, casi la mitad de los residentes nació en el extranjero.

El edificio, construido en 1930, tenía cuatro apartamentos y un local comercial en la planta baja, según la AFP. Ahmed Tigani, encargado del Departamento de Edificios, dijo que en el momento del colapso había obreros excavando en el terreno de al lado. Los promotores de esa obra tenían permiso para levantar tres pisos y buscaban autorización para nueve.

Ahora la construcción es objeto de una profunda investigación. En abril se les había ordenado paralizar los trabajos por condiciones de demolición potencialmente peligrosas, y la ciudad les puso una multa de USD 10.000 por no acatar la orden. El alcalde Mamdani dijo que estaba “sumamente preocupado” y aseguró que la investigación cubrirá más de 100 obras en las que operan las cinco empresas vinculadas a la construcción.

“Si hay alguna persona o entidad que opere en esta ciudad y tenga responsabilidad por lo ocurrido, exigiremos que rinda cuentas plenamente”, afirmó.

Un informe presentado en marzo ante el Departamento de Edificios advertía que la fachada norte del inmueble estaba “en malas condiciones y presentaba grietas visibles”, reveló CNN.

El Departamento de Bomberos dio por terminadas las labores de rescate este jueves, en medio de fuertes lluvias, y concluyó que no quedan más víctimas bajo los escombros. El reporte de heridos ascendió a 19, cuatro de ellos en estado crítico.

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